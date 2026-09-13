Tesla, Semi'nin Avrupa versiyonunun özelliklerini IAA öncesi açıkladı
Tesla, elektrikli ağır sınıf tır modeli Semi'nin Avrupa versiyonunun teknik özelliklerini IAA Transportation öncesinde açıkladı. Avrupa'ya ilk etapta Standard Range versiyonu gelecek; araç 40 ton toplam ağırlıkla 550 kilometreye kadar menzil sunacak ve 800 kW'a kadar DC şarj destekleyecek.
Tesla, elektrikli ve ağır sınıf tır modeli Semi'nin Avrupa versiyonunun teknik özelliklerini IAA Transportation öncesinde açıkladı.
Avrupa'ya ilk etapta Standard Range versiyonu gelecek.
40 ton toplam ağırlıkla 550 kilometreye kadar menzil sunacak araç, 800 kW'a kadar DC şarj destekleyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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