Tesla Türkiye\'de Eylül 2026\'da indirim yok, Model Y 2 milyon 474 bin lira

Tesla'nın Eylül 2026 güncel fiyat listesinde Model Y 2.474.985 TL olarak yer alıyor.

Markanın Türkiye'de satışa sunduğu modeller için Eylül 2026 itibarıyla duyurulmuş aktif bir indirim, takas desteği veya model bazlı özel kredi kampanyası bulunmuyor.

Tesla, araçlarını doğrudan satış modeliyle sabit fiyat politikası çerçevesinde sunuyor.