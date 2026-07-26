Tofaş Kartal'a Otobüs Kliması Takıldı
Manavgat'ta Ahmet Sarı, sıcaklıklar nedeniyle 1988 model aracına otobüs klimasi taktırdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Ahmet Sarı, 1988 model Tofaş Kartal'ının tavanına otobüs tipi klima taktırarak aracını serinletti. Güvenlik görevlisi olan Sarı, artan sıcaklıklar nedeniyle bu çözümü bulduğunu söyledi.
Klima sistemi sayesinde araç içi sıcaklık kısa sürede düşüyor. Sarı, klimasız araç kullanmanın tehlikeli olduğunu belirterek diğer sürücülere de benzer bir çözüm önerdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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