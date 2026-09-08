Togg Eylül 2026 fiyatlarını açıkladı, T10X 1.909.048 TL'den başlıyor - Son Dakika
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Togg Eylül 2026 fiyatlarını açıkladı, T10X 1.909.048 TL'den başlıyor

Togg Eylül 2026 fiyatlarını açıkladı, T10X 1.909.048 TL\'den başlıyor
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Togg, Eylül 2026 için güncel fiyat listesini duyurdu. SUV T10X'in başlangıç fiyatı 1.909.048 TL, fastback T10F'nin ise 1.884.980 TL olarak belirlendi. En üst donanım seçenekleri 3.2 milyon TL'yi aşarken, opsiyonel paketler 25.000 TL ile 100.000 TL arasında değişen ek maliyetlerle sunuluyor.

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, Eylül 2026 dönemine ait güncel fiyat listesini yayımladı. SUV T10X ve fastback T10F modellerinin donanım, menzil ve çekiş seçeneklerine göre farklı fiyatları bulunuyor. T10F'nin başlangıç fiyatı 1.884.980 TL, T10X'in ise 1.909.048 TL olarak açıklandı.

T10X, V1 ve V2 donanım paketleriyle sunuluyor. V1 RWD Standart Menzil 1.909.048 TL'den başlarken, V1 RWD Uzun Menzil 2.219.668 TL ve V2 RWD Uzun Menzil 2.411.000 TL olarak listelendi. Çift motorlu V2 4More Obsidiyen versiyonu ise 3.218.137 TL'ye ulaşıyor. Ayrıca 19 inç jantlar 40.000 TL, teknoloji ve konfor paketi 50.000 TL, kış paketi 25.000 TL, akıllı destek paketi 30.000 TL gibi opsiyonel donanımlar da ek ücretle sunuluyor. Panoramik cam tavan, Meridian ses sistemi ve Obsidiyen tasarım paketi sırasıyla 65.000 TL ve 100.000 TL ek maliyet getiriyor.

T10F'de ise V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL'den başlıyor. Uzun menzilli V1 RWD 2.195.600 TL, V2 RWD ise 2.370.930 TL olarak belirlendi. En üst model olan V2 4More'un fiyatı 3.217.937 TL. T10F için teknoloji ve konfor paketi 40.000 TL, kış ve akıllı destek paketleri 30.000 TL'den listeleniyor. Krem vegan deri döşeme V2'de 50.000 TL, V2 4More'da 66.000 TL. Panoramik cam tavan, Meridian ses sistemi ve siyah tavan/ayna detayları ise 50.000 TL ek ücretle tercih edilebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Eylül, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Togg Eylül 2026 fiyatlarını açıkladı, T10X 1.909.048 TL'den başlıyor - Son Dakika

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