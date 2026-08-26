TOGG T6 Modeli Uygun Fiyatla Geliyor
TOGG, T6 modelini daha uygun maliyetle üretmeyi hedefliyor, batarya çalışmaları sürüyor.
Togg'un yeni modeli T6, daha uygun maliyetle üretilerek T10F ve T10X modellerinden daha ucuza satılması hedeflenen bir araç olarak planlanıyor. Bu model için üretilecek batarya teknolojisi konusundaki çalışmalar devam ediyor.
Togg'un anlaşmaya vardığı şirket, bu kapsamda iş ilanı vermeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Otomobil › TOGG T6 Modeli Uygun Fiyatla Geliyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?