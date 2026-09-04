Togg yabancı markaların fiyat politikasını frenledi, piyasada daralma yüzde 25'i buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Togg yabancı markaların fiyat politikasını frenledi, piyasada daralma yüzde 25'i buldu

Togg yabancı markaların fiyat politikasını frenledi, piyasada daralma yüzde 25\'i buldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB Otomotiv Meclisi Üyesi Fahrettin Batı, Togg'un yabancı markaların yüksek fiyat politikasını durdurduğunu, aksi halde elektrikli araçların yüzde 20-30 daha pahalı olacağını söyledi.

TOBB Otomotiv Meclisi Üyesi Fahrettin Batı, yerli otomobil Togg'un pazarda önemli bir etki oluşturduğunu söyledi. Togg'un, yabancı markaların yüksek fiyat politikasını frenlediğini belirten Batı, "Togg olmasaydı vatandaşlar diğer elektrikli araçları en az yüzde 20-30 daha pahalıya alacaktı. Bazı yabancı üreticiler bu araçları 500-600 bin lira daha yüksek fiyata satabilirdi" dedi.

Batı, sıfır ve ikinci el araç piyasasındaki daralmaya da değindi. Haziran ayına kadar durağan bir seyir izlendiğini, yaz aylarında kısa süreli bir yükseliş yaşansa da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 civarında daralma olduğunu ifade etti. Fiyat artışının yüzde 5-10 arasında kaldığını belirten Batı, yüksek faiz, altın ve dövize yönelim ile mevduat faizlerinin cazibesinin daralmada etkili olduğunu söyledi. Faizlerin düşmesiyle toparlanmanın başlayabileceğini ancak bu sürecin 2027 yılına kadar uzayabileceğini kaydetti.

Togg'un yeni modeline ilişkin de bilgi veren Batı, aracın 1 milyon 300 bin TL bandında fiyatlanacağını ve A ile B segmentindeki sıfır araçlarla rekabet edeceğini söyledi. Ağustos verilerine göre Togg üçüncü sırada yer alırken, yeni modelle birlikte satışta ilk sıraya yükselebileceğini öngördü. Batı, bu modelin ikinci el piyasasını olumsuz etkilemeyeceğini, aksine sıfır araç tercihlerini değiştireceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Otomobil, Ekonomi, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Togg yabancı markaların fiyat politikasını frenledi, piyasada daralma yüzde 25'i buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

20:45
Osimhen’den müthiş gol Sevincin ardından sakatlık şoku
Osimhen'den müthiş gol! Sevincin ardından sakatlık şoku
20:27
Arap basınından çarpıcı iddia: İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti
Arap basınından çarpıcı iddia: İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti
20:15
Olaylı maçın faturası ağır oldu UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
20:08
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
19:59
Canlı anlatım: Osimhen golünü atıp sakatlandı, oyundan çıktı
Canlı anlatım: Osimhen golünü atıp sakatlandı, oyundan çıktı
18:30
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 21:10:07. #7.13#
SON DAKİKA: Togg yabancı markaların fiyat politikasını frenledi, piyasada daralma yüzde 25'i buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement