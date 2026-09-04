Togg yabancı markaların fiyat politikasını frenledi, piyasada daralma yüzde 25\'i buldu

TOBB Otomotiv Meclisi Üyesi Fahrettin Batı, yerli otomobil Togg'un pazarda önemli bir etki oluşturduğunu söyledi. Togg'un, yabancı markaların yüksek fiyat politikasını frenlediğini belirten Batı, "Togg olmasaydı vatandaşlar diğer elektrikli araçları en az yüzde 20-30 daha pahalıya alacaktı. Bazı yabancı üreticiler bu araçları 500-600 bin lira daha yüksek fiyata satabilirdi" dedi.

Batı, sıfır ve ikinci el araç piyasasındaki daralmaya da değindi. Haziran ayına kadar durağan bir seyir izlendiğini, yaz aylarında kısa süreli bir yükseliş yaşansa da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 civarında daralma olduğunu ifade etti. Fiyat artışının yüzde 5-10 arasında kaldığını belirten Batı, yüksek faiz, altın ve dövize yönelim ile mevduat faizlerinin cazibesinin daralmada etkili olduğunu söyledi. Faizlerin düşmesiyle toparlanmanın başlayabileceğini ancak bu sürecin 2027 yılına kadar uzayabileceğini kaydetti.

Togg'un yeni modeline ilişkin de bilgi veren Batı, aracın 1 milyon 300 bin TL bandında fiyatlanacağını ve A ile B segmentindeki sıfır araçlarla rekabet edeceğini söyledi. Ağustos verilerine göre Togg üçüncü sırada yer alırken, yeni modelle birlikte satışta ilk sıraya yükselebileceğini öngördü. Batı, bu modelin ikinci el piyasasını olumsuz etkilemeyeceğini, aksine sıfır araç tercihlerini değiştireceğini ifade etti.