Toyota Eski Başkanı Hiroshi Okuda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Toyota Eski Başkanı Hiroshi Okuda Hayatını Kaybetti

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Toyota'nın eski başkanı Hiroshi Okuda, 93 yaşında vefat etti. Şirketin büyümesinde önemli rol oynadı.

Toyota Motor Corp'un eski Başkanı Hiroshi Okuda, 93 yaşında hayatını kaybetti. Kyodo News'in haberine göre Okuda, çoğunlukla kurucu aile üyeleri tarafından yönetilen Toyota'da nadir görülen bir dışarıdan yöneticiydi. Otomobil üreticisinin denizaşırı büyümesinde ve küresel statüsünü sağlamlaştırmasında büyük rol oynadı. Ölüm nedeni henüz belirlenemedi.

1995'te başkan olduğunda zayıf ihracat ve güçlü yen ile mücadele etti. Yurtdışında üretim üsleri kurarak satışları artırdı. Prius'un geliştirilmesini destekledi. Ayrıca kurucu ailenin torununun üst düzey göreve getirilmesini kayırmacılık olarak alenen eleştirdi.

Okuda, 1932'de Mie'de varlıklı bir ailede doğdu. 1955'te Toyota'nın muhasebe bölümüne katıldı ve üç yıl içinde yönetici eğlencesi dahil harcamalardan sorumlu oldu. Nikkei'ye anlattığına göre şeffaf olmayan işlemlerle ilgili üstleriyle yüzleşti. 'Küstah' olarak görülse de bu iş ona şirketi yönetsel bir bakış açısıyla görme yeteneği kazandırdı.

Toyoda ailesinden olmayan ilk lider olarak 1996'da 'Vision 2005' stratejisini başlattı. Bu strateji mühendislik maliyetlerini düşürmeyi ve kilit pazarlarda yerel üretime yönelmeyi amaçlıyordu. On yılda denizaşırı satışlar iki katından fazla artarken küresel satışlar yüzde 67 yükseldi. Prius'u 1997'de planlanandan bir yıl önce piyasaya sürerek seri üretilen ilk hibrit araç olma prestijini kazandı.

Okuda, 1999'da başkan oldu. Akio Toyoda'nın yönetim kuruluna katılması öncesinde, onun liderliğe layık olduğunu kanıtlaması gerektiğini söyledi. Akio sınıfı yeteneklerin Toyota'da 'patates gibi' çok olduğunu ve Toyoda ailesinin sonunda bir 'türbe' haline geleceğini belirtti. Başkanlığı 2006'da sona erdi. Daha sonra Keidanren'in başkanlığını ve Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası'nın başkanlığını yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Toyota Eski Başkanı Hiroshi Okuda Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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