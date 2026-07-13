Toyota, Meksika'dan ABD'ye Üretim Kaydırıyor - Son Dakika
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Toyota, Meksika'dan ABD'ye Üretim Kaydırıyor

13.07.2026 03:42
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Toyota, Tacoma pikabının yarısını ABD'de üretmeye karar verdi, Trump bu adımı övdü.

Toyota geçen hafta, diğer otomobil üreticilerinin çekindiği bir adımı atarak Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne bazı üretimleri kaydıracağını duyurdu. Japon üretici, en çok satan orta boy Tacoma pikabının yarısını San Antonio'daki genişletilmiş tesisinde üretecek. Ancak Meksika'da da Tacoma üretimine devam edecek.

Başkan Donald Trump bu hamleyi 'gerçekten büyük bir olay' ve 'Tarifeler iş başında!' sözleriyle övdü. Toyota ise kararın ticaret politikalarından etkilenmekle birlikte, çok daha geniş stratejik hedeflere dayandığını belirtti. Trump yönetiminin otomobil tarifelerini duyurmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, Toyota'nın hamlesi istisna olarak kalıyor.

Çoğu otomobil üreticisi, yeni tesisler kurmak yerine gümrük vergilerini ödemeyi tercih ediyor. Geçen yıl ABD'de satılan araçların yüzde 46'sı ithal edildi. Uzmanlar, yeni fabrika inşa etmenin milyarlarca dolar ve yıllar gerektirdiğini, bu nedenle üreticilerin mevcut tesislerinde değişiklik yapmaktan kaçındığını belirtiyor. Ayrıca ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın (USMCA) yeniden müzakere edilmesi otomobil üreticilerini endişelendiriyor.

Tarifeler şirketlerin kârlarını etkiliyor. Toyota geçen mali yılında 8,4 milyar dolar gümrük vergisi ödeyerek Kuzey Amerika'daki kârını zarara dönüştürdü. General Motors 3,1 milyar dolar, Ford ise 1 milyar dolar tarife ödedi. Bununla birlikte, tarifelerin üretimi ABD'ye çekme konusunda tamamen etkisiz olduğu söylenemez. GM geçen yıl iki SUV'un montajını Meksika'dan ABD'ye kaydıracağını duyurdu ve Çin'den ithal ettiği bir Buick SUV'u durdurarak yerine ABD'de üretim yapacak.

Toyota için San Antonio'ya üretim kaydırmanın ticaret politikası dışında da nedenleri var. Şirketin ABD'de kamyonet işini büyütmede başarılı olması ve San Antonio tesisinin ana üs olması, mevcut operasyonların birleştirilmesini mantıklı kılıyor. Uzmanlar, ticaret politikalarının fabrika inşa etmekten daha hızlı değişebileceğini, bu nedenle üreticilerin ani kararlar almasının mantıklı olmadığını belirtiyor. ABD'de işçilik maliyetleri de Meksika'dan daha yüksek.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Otomobil, Politika, Ekonomi, Tacoma, Sonora, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Toyota, Meksika'dan ABD'ye Üretim Kaydırıyor - Son Dakika

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