Toyota\'nın Eski Başkanı Hiroshi Okuda Vefat Etti

Toyota'nın eski başkanı ve Prius hibritinin öncüsü Hiroshi Okuda, 93 yaşında hayatını kaybetti. Şirket, 12 Ağustos'ta bu acı haberi duyurdu. Okuda, 1995 yılında zor durumdaki şirketin başına kurucu aile dışından gelen ilk kişi olarak geçmişti.

Onun liderliğinde RAV4 ve Prius gibi yenilikçi modeller geliştirildi. Prius, dünyanın ilk seri üretilen benzinli-elektrikli hibrit aracı olma özelliğini taşıyor. Bu segment günümüzde hala Japon firmaların hakimiyetinde ve son yıllarda saf elektrikli araçların yüksek maliyeti nedeniyle yeniden popülerlik kazandı.

Okuda ayrıca Toyota'nın küresel genişlemesine öncülük etti; şirket onun döneminde General Motors'u geçerek dünyanın en büyük otomobil üreticisi oldu. Açık sözlü kişiliğiyle bilinen Okuda, Japonya'nın en büyük iş dünyası lobisi Keidanren'in başkanlığını da yürüttü ve hükümete danışmanlık yaptı.

1970'lerde Toyota'nın Filipinler operasyonlarını yönetirken ormanda solcu gerillalarla görüşecek kadar cesur biri olan Okuda, 1998'de verdiği bir demeçte şirketi daha agresif hale getirmeye çalıştığını söylemişti. Toyota vefatını doğruladı ancak ayrıntı vermedi.