Trafik Kanunu'nda Önemli Değişiklikler - Son Dakika
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Trafik Kanunu'nda Önemli Değişiklikler

Trafik Kanunu\'nda Önemli Değişiklikler
23.07.2026 17:41
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Aday sürücüler için yeni düzenlemeler ve alkollü araç kullanma cezası artırıldı.

TBMM Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin ilk 7 maddesini kabul etti. Yapılan düzenlemeyle ilk kez sürücü belgesi alanlar ile ehliyeti iptal edilip yeniden alan kişiler, iki yıl boyunca aday sürücü statüsünde sayılacak. Aday sürücülük döneminde 75 ceza puanını aşanların sürücü belgeleri doğrudan iptal edilecek. Ayrıca 0,20 promil üzeri alkollü araç kullanımı ve belirli trafik kurallarını üç kez ihlal edenlerin ehliyetleri tamamen geçersiz kılınacak.

Ehliyeti iptal edilen kişilerin yeniden belge alabilmesi için sıfırdan sürücü kursuna kaydolması, sınavları başarıyla tamamlaması ve psikiyatri uzmanı muayenesi ile psikoteknik değerlendirmeden onay alması gerekecek. Geçmişe dönük tüm idari para cezalarının eksiksiz ödenmiş olması ve kanuni bekleme sürelerinin dolması da zorunlu tutulacak. Aday sürücülerin belge iptal işlemleri doğrudan trafik polisi tarafından yürütülecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Politika, Otomobil, Trafik, Yaşam, Son Dakika

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