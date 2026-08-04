Trafik Sigortası Süresi 1 Yıl Uzatıldı - Son Dakika
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Trafik Sigortası Süresi 1 Yıl Uzatıldı

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Yüksek Mahkeme, yeni araçlar için zorunlu trafik sigortası süresini bir yıl uzattı.

Yüksek Mahkeme, yeni araçlar için zorunlu trafik sigortası süresinin bir yıl uzatılmasına karar verdi. Buna göre, yeni otomobiller satın alındığında dört yıl, yeni iki tekerlekli araçlar ise altı yıl zorunlu trafik sigortası kapsamında olacak. Karar, Motorlu Taşıtlar Yasası'na uyumu artırmak ve yol güvenliğini geliştirmek amacıyla alındı.

Yargıç Sanjay Karol ve P. K. Mishra'dan oluşan heyet, National Insurance Company'nin temyiz başvurusunu karara bağlarken, daha önce getirilen üç yıllık otomobil ve beş yıllık motosiklet sigortası zorunluluğuna rağmen hala çok sayıda aracın sigortasız olduğunu belirtti. Heyet, 'Sekiz yıl geçmesine rağmen çok sayıda aracın sigortasız olduğunu görüyoruz. IRDA ve GIC bu sürenin artırılmamasını önerse de, yol güvenliği açısından sürenin bir yıl uzatılması gerektiği kanaatindeyiz' dedi.

Mahkeme ayrıca, Hindistan yollarındaki araçların yaklaşık yüzde 56'sının sigortasız olduğunu kaydederek, bunun MVA kapsamındaki zorunlu sigorta amacını boşa çıkardığını vurguladı. Kararda, trafik kazası mağdurlarının tazminat için uzun süreli davalara sürüklendiği ifade edildi. IRDAI ve Genel Sigorta Konseyi'nin süre uzatımının kamu yararına hizmet etmeyeceği yönündeki görüşüne katılmayan mahkeme, uzatmanın yol güvenliği için gerekli olduğunu belirtti.

Mahkeme ayrıca, özel araçlar için dört katmanlı sigorta yapısını onayladı: zorunlu üçüncü şahıs poliçesi, isteğe bağlı yolcu/arkada yolcu yasal sorumluluk teminatı, isteğe bağlı sürücü/yolcu kişisel kaza teminatı ve isteğe bağlı kendi hasar teminatı. Sigorta şirketlerinin müşterilere ek teminatlar için onay kutusu içeren bir 'müşteri seçenek formu' sunması zorunlu hale getirildi. Ayrıca, sigortasız araçları tespit etmek için ANPR kameralarının sigorta bilgi sistemi ve VAHAN veritabanıyla entegre edilmesi, polise gerçek zamanlı sigorta doğrulama cihazları verilmesi ve akaryakıt istasyonlarında sigorta kontrolü gibi pilot projeler geliştirilmesi kararlaştırıldı. Mahkeme, 14 Ağustos'a kadar uyum beyanlarının verilmesini istedi ve duruşmayı 18 Ağustos'a erteledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Trafik, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Trafik Sigortası Süresi 1 Yıl Uzatıldı - Son Dakika

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