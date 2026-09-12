Trump, Çinli üreticilerin ABD'de fabrika açmasına karşı çıkmayacağını söyledi
ABD Başkanı Trump, milletvekilleri ve otomobil şirketlerinin muhalefetine rağmen Çinli üreticilerin ABD'de fabrika açıp otomobil üretmesine itiraz etmeyeceğini belirtti. Trump, Meksika'da üretilip ABD'ye gönderilmesine ise sıcak bakmıyor.
WASHINGTON, 11 Eylül (Reuters) - ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü, ABD'li milletvekilleri ve otomobil şirketlerinin yaygın muhalefetine rağmen, Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de otomobil üretmesine karşı çıkmayacağını söyledi.
Trump, Fox News'teki "The Ingraham Angle" programında verdiği röportajda, "Çin gelip burada otomobillerini üretmek için bir fabrika açmak isterse, buna olumlu bakarım" dedi. "Japonya bunu yapıyor ama bizim insanlarımızı işe alıyor. Önemli olan bizim insanlarımızı işe almaları" diye ekledi.
Ayrıca Çinli otomobil üreticilerinin Meksika'da otomobil üretip ABD'ye göndermesini istemediğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
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