Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Hızla Büyüyor - Son Dakika
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Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Hızla Büyüyor

20.07.2026 13:41
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EPDK verilerine göre, elektrikli araç şarjı %153,5 artışla 392 bin 252 megavatsaate ulaştı.

Türkiye'de elektrikli araç kullanımındaki hızlı büyüme, şarj altyapısına olan talebi artırdı. EPDK verilerine göre, yılın ilk yarısında tüketilen elektrik geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153,5 artarak 392 bin 252 megavatsaate yükseldi.

Şarj noktası sayısı 45 bin 660'a ulaşırken, 15,4 milyon şarj işlemi gerçekleştirildi. Altyapı iki yılda dört kat büyüyerek hızlı şarj imkanlarını da güçlendirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Hızla Büyüyor - Son Dakika

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