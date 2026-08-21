Verstappen, Red Bull ile 2030\'a Kadar Anlaştı

Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen, Red Bull ile 2030 yılı sonuna kadar yeni bir sözleşme imzaladı. Takım, anlaşmayı Perşembe günü duyurdu ve bu, sporcunun geleceğine dair spekülasyonları sona erdirdi.

Red Bull, eski adıyla Twitter olan X üzerinden yaptığı açıklamada, "Dört yıl daha full send. Max ile takımda 2030 sonuna kadar sözleşme uzattığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Haber, Verstappen'in ev sahibi yarışı olan Zandvoort'taki Hollanda Grand Prix'si hazırlıkları sürerken geldi ve onun binlerce turuncu giyimli hayranını sevindirecek. Verstappen, 2021'den itibaren dört üst üste dünya şampiyonluğuyla Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından biri. Ancak bu sezon sonuçlar daha zor oldu; 28 yaşındaki pilot, yılın ilk yarısında yarış tamamlayamadı ve sürücüler klasmanında altıncı sırada.

Takım açıklamasında, "Bu taahhüt, olağanüstü bir ittifakı sürdürmekten daha fazlası. Karşılıklı güvenin ve hırsın güçlü bir ifadesi ve geleceği birlikte şekillendirmek için ortak bir karar" denildi.

Red Bull'un bu yılki aracının rekabetçi olmaması, değişken Hollandalı pilotun başka bir takıma geçebileceği veya Formula 1'den tamamen ayrılabileceği yönünde spekülasyonlara yol açmıştı. Verstappen ise takımı yeniden kazanma alışkanlığına döndürmek istediğini söyledi. "En iyi insanlara sahibiz ve herkesle birlikte yeniden zirveye dönmek için çalışmaya devam etmekten heyecan duyuyorum" ifadesini kullandı.

Bu haber, Zandvoort'ta düzenlenecek son Hollanda Grand Prix'sine ayrı bir heyecan katıyor. Verstappen, 2021'de yeniden takvime giren yarışta ilk üç edisyonu kazanarak evinde yenilmez olmuştu. Ancak son iki yarışta McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri birinciliği kaptı. Verstappen'in bu özel gün için ünlü mavi Delft çömleklerinden ilham alan özel bir kask takması bekleniyor.

Organizatörler, etkinliğin popülaritesi için büyük önem taşıyan Verstappen'in geleceğine dair belirsizlik nedeniyle Zandvoort'ta yarışlara devam etmeme kararı almıştı. Verstappen, "Her zaman söyledim: Takım benim için ikinci bir aile ve kendimi çok evimde hissediyorum" dedi. "Takıma yarış kazanabileceğimi umarak geldim. Birlikte başardıklarımız gerçekten harikaydı" diye ekledi.