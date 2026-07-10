Volga 16 yıl sonra geri dönüyor - Son Dakika
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Volga 16 yıl sonra geri dönüyor

10.07.2026 21:31
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Volga, 2026'da Geely ile ortaklıkla Rusya'da üretime başlayacak. Yeni modeller Nijni Novgorod'da olacak.

Rus otomotiv tarihinin köklü markalarından Volga, 16 yıl sonra üretime geri dönüyor. Çinli üretici Geely ile yapılan ortaklık kapsamında marka, Haziran 2026 itibarıyla Rusya pazarında yeniden faaliyete geçecek.

Yeni nesil araçlar, Volkswagen ve Skoda'nın eski üretim tesisi Nijni Novgorod'da üretilecek. Model gamında Geely altyapılı C50 Sedan, K40 SUV ve amiral gemisi K50 SUV yer alacak.

Fiyatların yaklaşık 1,7 milyon TL ile 2,6 milyon TL arasında olması bekleniyor. Volga, 1956'da GAZ-21 ile başlayan serüveninde Sovyet döneminin simgesi olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Geely, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Volga 16 yıl sonra geri dönüyor - Son Dakika

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