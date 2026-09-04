Volkswagen 100 bin çalışanını işten çıkaracak; Almanya'daki dört fabrikanın geleceği belirsiz - Son Dakika
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Volkswagen 100 bin çalışanını işten çıkaracak; Almanya'daki dört fabrikanın geleceği belirsiz

Volkswagen 100 bin çalışanını işten çıkaracak; Almanya\'daki dört fabrikanın geleceği belirsiz
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Alman otomotiv devi Volkswagen, dünya genelinde yaklaşık 100 bin çalışanını işten çıkaracağını ve 2030'a kadar ek 50 bin pozisyonun daha kesileceğini açıkladı.

Alman otomotiv devi Volkswagen, dünya genelinde yaklaşık 100 bin çalışanının işten çıkarılacağını duyurdu. Şirket yönetimi ile sendikalar arasında varılan anlaşmaya göre, 2030 yılına kadar ek 50 bin pozisyon daha kesilecek. Bu rakam, Volkswagen'in küresel işgücünün yaklaşık yedide birine denk geliyor.

Volkswagen, Alman sanayisinin genelinde olduğu gibi ciddi bir mali ve operasyonel kriz yaşıyor. CEO Oliver Blume, kar marjlarındaki çöküşün nedenleri olarak Rus enerjisinin kaybını ve Çin'den gelen artan rekabeti gösteriyor. Yeniden yapılandırma kapsamında şirket, Almanya'daki dört fabrikasının geleceğinin belirsiz olduğunu kabul etti. Hanover, Emden, Zwickau ve Neckarsulm'daki tesislerin mevcut model üretimleri 2031-2034 arasında sona erecek ve bu tesisler için henüz yeni model planlanmış değil.

Kesintiler sadece işgücüyle sınırlı değil. Volkswagen, üretim kapasitesinin yılda 500 bin araçlık talep fazlası verdiğini açıkladı. Şirket ayrıca model yelpazesini yarı yarıya azaltmayı ve 2027-2031 dönemi için araştırma-geliştirme harcamalarını 135 milyar euro ile sınırlamayı planlıyor. Yıllık yaklaşık 9 milyon araç satışı hedefleyen Volkswagen, 2030 itibarıyla yüzde 9 işletme marjına ulaşmayı amaçlıyor.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi, ABD tarifeleri ve elektrikli araç talebinin zayıflığı nedeniyle zor durumda. 2022'de Ukrayna savaşı sonrası Almanya'nın ucuz Rus gazından vazgeçip pahalı LNG ithalatına yönelmesi, enerji maliyetlerini fırlattı. Rus yetkili Kirill Dmitriev, "Rus gazı yok - Alman sanayisi yok" diyerek bu durumun Alman endüstrisini çökerttiğini savundu. Enerji şoku, Almanya'nın yıllardır ihracata dayalı büyümesinin temeli olan rekabet avantajını erozyona uğrattı; ülke art arda iki yıl ekonomik daralma yaşadı.

Volkswagen ayrıca en önemli pazarı olan Çin'de BYD ve Geely gibi yerli rakiplerine kayıp yaşıyor. Çinli üreticiler Avrupa'da da hızla büyüyerek elektrikli araçlarda fiyat rekabetini zorlaştırıyor. Şirket, geçtiğimiz aralık ayında Dresden'deki üretimini durdurarak tarihinde ilk kez bir Alman fabrikasında araba üretimine son verdi. BASF, Bosch ve Continental gibi devler de benzer şekilde tesis kapatma veya küçülmeye gitti.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkswagen, Otomobil, Ekonomi, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Volkswagen 100 bin çalışanını işten çıkaracak; Almanya'daki dört fabrikanın geleceği belirsiz - Son Dakika

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