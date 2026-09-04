Volkswagen 2030 planında 50 bin kişiyi işten çıkaracak - Son Dakika
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Volkswagen 2030 planında 50 bin kişiyi işten çıkaracak

Volkswagen 2030 planında 50 bin kişiyi işten çıkaracak
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Volkswagen Grubu, 'Gelecek Planı 2030' kapsamında yaklaşık 50 bin çalışanın işine son verileceğini ve Almanya'daki Emden, Zwickau, Hannover ile Neckarsulm fabrikalarının geleceğinin garanti altında olmadığını duyurdu. Şirket, model yelpazesinin yarısını kaldırarak yalnızca en karlı araçlara odaklanacak.

Volkswagen Grubu, aylardır süren spekülasyonların ardından şirket tarihinin en kapsamlı dönüşüm programı olan 'Gelecek Planı 2030'u resmen duyurdu. Denetleme Kurulu tarafından oy birliğiyle kabul edilen plan, maliyetleri düşürmek ve karlılığı artırmak amacıyla devasa işten çıkarmaları, fabrika kapatmalarını ve model iptallerini içeriyor. Alman üretici, elektrikli araç dönüşümündeki zorluklar ve Avrupa pazarındaki talep düşüşü nedeniyle Avrupa'daki üretim tesislerinde 500 bin adetten fazla atıl kapasite olduğunu bildirdi.

Volkswagen, odağını yalnızca 'en çok satan ve karlı' araçlara kaydıracağını açıkladı. 2035 yılına kadar mevcut model yelpazesinin yaklaşık yüzde 50'sinin tedavülden kaldırılması planlanıyor. Hayatta kalan modellerdeki versiyon, motor ve donanım çeşitliliği ise yüzde 75 oranında azaltılacak. Şirket, bu sayede model başına daha yüksek üretim hacmi ve ölçek ekonomisi elde etmeyi hedefliyor. Kuzey Amerika'da yalnızca en karlı segmentlere odaklanılacak; bu durumun, daha önce sızdırılan raporlardaki gibi Jetta modelinin sonunu getirebileceği belirtiliyor.

Planın en sancılı kısmı istihdam ve üretim tesisleri tarafında yaşanacak. İş gücü kapasitesini 'ekonomik gerçeklerle' uyumlu hale getireceğini belirten grup, yönetim kadroları dahil yaklaşık 50 bin çalışanın işine son vermeyi planlıyor. Şirket, 2031-2034 yılları arasında Almanya'daki Emden, Zwickau, Hannover ve Neckarsulm fabrikalarının geleceğini garanti edemediklerini ve bu tesisler için 'alternatif kullanım senaryolarının' değerlendirildiğini açıkça duyurdu. Bu tesislerde Audi A5, A6, A8, e-tron GT, Q4 e-tron, Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, ID. Buzz ve Cupra Born gibi kritik modeller üretiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Volkswagen 2030 planında 50 bin kişiyi işten çıkaracak - Son Dakika

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