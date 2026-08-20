Volkswagen ID. Era 8X Tanıtıldı - Son Dakika
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Volkswagen ID. Era 8X Tanıtıldı

Volkswagen ID. Era 8X Tanıtıldı
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Volkswagen, 510 beygir gücünde ve 1.500 km menzil sunan elektrikli ID. Era 8X'i tanıttı.

Volkswagen, yeni elektrikli aracı ID. Era 8X'i tanıttı. Bu model, 510 beygir gücüne sahip ve 1.500 km'ye kadar menzil sunabiliyor. Tasarımında ID. Era 9X modelinden izler taşıyan ID. Era 8X, yüksek kaput hattı ve ince far tasarımıyla dikkat çekiyor.

İç mekanında teknoloji ve konfor ön planda. Sürücü kabininde düzleştirilmiş sportif direksiyon simidi, dijital gösterge paneli ve baş üstü gösterge ekranı (HUD) yer alıyor. Ayrıca, ön konsolda iki büyük dokunmatik ekran bulunuyor. ID. Era 8X, 1.5 litrelik benzinli motorun jeneratör görevi üstlendiği menzil uzatıcılı (EREV) bir güç aktarma sistemiyle geliyor.

Arkadan itişli versiyonu 299 beygir güç üretirken, dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyonu 510 beygire kadar çıkabiliyor. Modelin maksimum hızı ise 200 km/s ile sınırlandırılmış. Batarya seçenekleri 51.1 kWh ve 65.2 kWh olarak sunuluyor ve bu bataryalar, tamamen elektrikli sürüşte sırasıyla 340 km ve 400 km menzil sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkswagen, Teknoloji, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Volkswagen ID. Era 8X Tanıtıldı - Son Dakika

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