Volkswagen Yeniden Yapılandırma Planı Tartışılıyor

Volkswagen'in denetim kurulu, tarihinin en büyük yeniden yapılandırma planını görüşmek üzere bir hafta içinde toplanacak. Bu plan, yönetimi sendikalar ve ikinci büyük hissedarı olan Aşağı Saksonya eyaletiyle karşı karşıya getirmiş durumda. Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi, ABD tarifeleri, Çin'de düşen satışlar ve Avrupalı rakiplerinin artan rekabetiyle mücadele ederken karını canlandırmaya çalışıyor.

Şu anda üç yeniden yapılandırma önerisi bulunuyor. Yönetim, işten çıkarmaları ikiye katlamak, fabrikaları kapatmak ve bazı bölümleri ayrıştırmak istiyor; bu da işçi temsilcilerinin ve Aşağı Saksonya hükümetinin kendi planlarını devreye sokmasına yol açıyor. İşçi temsilcileri ve Aşağı Saksonya'nın çoğunluğu elinde tuttuğu denetim kurulu, 4 Eylül'de yönetimin planını görüşüp oylayacak. Eğer 40 maddelik plan reddedilirse, yönetim ekim ayında olağanüstü genel kurul çağrısı yaparak stratejiyi doğrudan yatırımcılara götürebilir.

Volkswagen'in denetim kurulundaki güç dengesi, hissedar yapısından farklı. 20 kişilik kurulda Aşağı Saksonya ve işçi konseyi 12 sandalyeyle çoğunluğa sahip ve her türlü yeniden yapılandırma planını engelleyebiliyor. Ancak genel kurulda işçilerin söz hakkı yok; Aşağı Saksonya'nın oy hakkı yüzde 20. Porsche SE'nin yüzde 53,3, Katar'ın yüzde 17 ve diğer hissedarların yüzde 9,7 hissesi bulunuyor. Böylece yönetim, Almanya'da büyük yapısal kararlar için gereken yüzde 75 çoğunluğa ulaşarak denetim kurulundaki direnişi aşabilir.

Ancak bu kadar basit değil. Volkswagen Yasası'na göre büyük kurumsal işlemler yüzde 80'in üzerinde hissedar onayı gerektiriyor. Aşağı Saksonya'nın etkin bir azınlık engeli var. Yönetim, Almanya Hisse Senedi Yasası'nın 111. maddesine dayanarak bu engeli aşabilir; bu madde, denetim kurulunun isteği dışında toplanan olağanüstü genel kurulda kararların yalnızca kullanılan oyların dörtte üç çoğunluğuyla alınmasını öngörüyor. Bu durum paydaşlar arasında uzun bir hukuki anlaşmazlığa yol açabilir. Görüşmeler sürüyor; uzlaşma işten çıkarmaların boyutu ve risk altındaki fabrikaların geleceği üzerinde odaklanabilir.