Volkswagen yeniden yapılanma maliyetini 16 milyar euro olarak hesaplıyor

Volkswagen, geçen hafta açıklanan ve işten çıkarmalar ile olası fabrika kapanışlarını kapsayan yeniden yapılanma anlaşmasının toplam maliyetini yaklaşık 16 milyar euro (18,6 milyar dolar) olarak tahmin ediyor. Konuya yakın bir kaynak bu bilgiyi perşembe günü paylaştı.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi olan Alman şirket, Çin'den gelen rekabet, artan gümrük vergileri ve kapasite fazlası nedeniyle varoluş mücadelesi verdiğini belirterek tarihinin en büyük yeniden yapılanmasına başladı.

Plan, önümüzdeki on yıl içinde üretilecek modeli kalmayacak dört Alman fabrikası için alternatiflerin araştırılmasını ve yaklaşık 50 bin pozisyonun daha azaltılmasını kapsıyor.

Volkswagen, 2030'a kadar yaklaşık 60 bin işin ortadan kaldırılması için 10 milyar euroya kadar kaynak ayırmayı planlıyor. Bu fonlar emeklilik programları ve kıdem tazminatları gibi önlemleri karşılayacak. Şirket ayrıca söz konusu dört fabrikada araç üretiminin olası durdurulması için yaklaşık 6 milyar euro ayırmayı planlıyor. Fabrikaların geleceği inceleniyor ancak henüz nihai karar verilmedi. Volkswagen sözcüsü, Der Spiegel'in ilk kez duyurduğu maliyetlere ilişkin yorum yapmayı reddetti.