Volkswagen yönetim kademeleri dahil 50 bin ek işten çıkarma planını onayladı - Son Dakika
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Volkswagen yönetim kademeleri dahil 50 bin ek işten çıkarma planını onayladı

Volkswagen yönetim kademeleri dahil 50 bin ek işten çıkarma planını onayladı
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Volkswagen'in denetim kurulu, 'Gelecek Planı 2030' kapsamında dünya genelinde yaklaşık 50 bin ek işten çıkarma yapılmasını öngören yeniden yapılandırmayı onayladı.

Volkswagen dünya genelinde yaklaşık 50 bin ek işten çıkarma yapmayı planlıyor. Şirketin denetim kurulu Perşembe günü, Volkswagen'in 'tarihindeki en kapsamlı dönüşüm programı' olarak adlandırdığı 12 bölümlük yeniden yapılandırma çalışması olan 'Gelecek Planı 2030'u onayladı. Volkswagen, mevcut maliyet düşürme programlarının ötesinde, yönetim kademeleri dahil küresel işgücünde 'temel bir ayarlama' yapılması gerektiğini belirtti. Ancak pozisyonların nerede kaldırılacağı, indirimlerin ne zaman yapılacağı veya işten çıkarma, satın alma ya da doğal ayrılma yoluyla olup olmayacağı açıklanmadı.

İşten çıkarmalar çok daha geniş bir yeniden yapılanmanın sadece bir parçası. Volkswagen, 2035'e kadar model portföyünü yarıya indirmeyi ve araç sunumlarındaki karmaşıklığı yaklaşık %75 azaltmayı planlıyor. Ayrıca 2030'a kadar yılda yaklaşık 9 milyon araç satmayı ve %9 faaliyet marjına ulaşmayı hedefliyor. Bu, daha az model ve varyant, tuttuğu araçlar için daha yüksek hacimler ve Volkswagen, Audi, Porsche, Škoda, Seat, Cupra, Bentley ve Lamborghini'yi içeren geniş marka grubunda daha düşük maliyetler anlamına gelecek.

Şirket, özellikle Avrupa'daki ev sahası olan pazarda düşük maliyetli Çinli otomobil üreticilerinden kaynaklanan sert rekabetle karşı karşıya. Elektrikli araç geliştirmeye geçişin pahalı olması, ABD otomotiv tarifeleri ve yüksek enerji fiyatları da işleri kolaylaştırmıyor. Bu durum, otomotiv endüstrisindeki daha geniş bir eğilimin parçası: Otomobil şirketleri, artan olumsuzluklarla karşı karşıya kalırken maliyetleri düşürmek için bir 'sadeleşme' döneminden geçiyor. Volkswagen ise en çarpıcı örneklerden biri.

Perşembe günü otomobil üreticisi, Avrupa'daki fabrikalarının mevcut talebin üzerinde 500 binden fazla araç kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Bu durum, Emden, Zwickau, Hannover ve Neckarsulm'daki dört Alman fabrikasının 2031-2034 arası üretim planlarını belirsiz bırakıyor. Volkswagen, tesisler için alternatif kullanımları değerlendirdiğini ifade etti.

Yeni işgücü azaltımı, mevcut programların üzerine ekleniyor. 2024'te Volkswagen AG, Almanya'daki tesislerinde 2030'a kadar 35 binden fazla işçiyi işten çıkarmak için işçi temsilcileriyle anlaşmıştı. Volkswagen, yeni küresel hedefin bu daha önce planlanan azaltımlarla nasıl örtüştüğüne dair Business Insider'ın sorularını henüz yanıtlamadı.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkswagen, Otomobil, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Volkswagen yönetim kademeleri dahil 50 bin ek işten çıkarma planını onayladı - Son Dakika

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