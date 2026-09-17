Volvo 2030\'a kadar 13 yeni otomobil çıkaracak, pazar payını ikiye katlamayı hedefliyor

Volvo 2030'a kadar 13 yeni otomobil çıkaracak, pazar payını ikiye katlamayı hedefliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yaklaşık bir asırlık tarihinin en kapsamlı ürün atağına hazırlanan Volvo, 2030 yılı sonuna kadar 13 tamamen yeni otomobili satışa sunacağını açıkladı. Yedisi Batı pazarları, altısı Çin için geliştirilecek modellerle marka pazar payını ikiye katlamayı hedefliyor.
Volvo, 2030 yılı sonuna kadar 13 tamamen yeni otomobili piyasaya süreceğini açıkladı. Şirket, yaklaşık bir asırlık tarihinin en kapsamlı ürün atağına hazırlanıyor.
Yeni modellerin yedisi Batı pazarları, altısı ise doğrudan Çin pazarı için geliştirilecek. Tamamen elektrikli vizyonunu hibrit modellerle esneten marka, bu hamleyle pazar payını ikiye katlamayı hedefliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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