Xiaomi, Avrupa\'da Otomobil Satışına Hazırlanıyor

Xiaomi, otomobillerini Çin dışına taşımak için hazırlıklarına hız verdi. Şirket, xiaomiauto.com adresindeki küresel web sitesini yayına alırken yurt dışı sosyal medya hesaplarını da aktif hale getirdi.

Sitenin açılmasıyla birlikte markanın Avrupa planları ilk kez bu kadar görünür oldu. Xiaomi Auto'nun 2027'de Avrupa'ya geleceği netlik kazandı.