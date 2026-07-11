Xiaomi'nin Yeni SUV Modelleri: N90 ve N70 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Xiaomi'nin Yeni SUV Modelleri: N90 ve N70

11.07.2026 04:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Xiaomi, N90 ve N70 adında yeni SUV modellerini tanıtarak SUV segmentine giriş yapıyor.

Xiaomi, SU7 ve YU7'nin ardından SUV segmentinde iki yeni modelle karşımıza çıkıyor. Sosyal medyada SKYNOMAD ismini duyuran şirket, Çin'deki başvuru belgelerinde N90 ve N70 modellerini ortaya çıkardı. N90, 5.285 mm boyu ve üç sıralı oturma düzeniyle geniş ailelere hitap ederken, N70 ise 4.960 mm uzunluğunda ve beş koltuklu kompakt bir alternatif olarak konumlanıyor.

Her iki model de benzer tasarım çizgisini paylaşıyor. En dikkat çekici özellik ise N90'ın fabrika çıkışı kamp ekipmanları: tavan çadırı, açılır yatak ve projeksiyon gibi aksesuarlar sunulacak. Teknik olarak N90, menzil uzatıcı hibrit (EREV) altyapısıyla geliyor; 1.5 litrelik turbo benzinli motor jeneratör görevi üstleniyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonda 210 kW ve 100 kW gücünde iki elektrik motoru bulunuyor. N70'te ise arkadan itişli ve dört çekişli seçenekler, üçlü lityum iyon ve LFP batarya seçenekleri yer alacak. Xiaomi henüz fiyat, menzil veya küresel satış planlarını açıklamadı ancak SKYNOMAD ailesinin yakında resmen tanıtılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Xiaomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Xiaomi'nin Yeni SUV Modelleri: N90 ve N70 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
174 sürücü aynı hatayı yaptı Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu 174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu
Konya’da kayıp olarak aranan bir vatandaş sağ halde bulundu Konya'da kayıp olarak aranan bir vatandaş sağ halde bulundu
Netanyahu ve Trump’tan kritik telefon görüşmesi Netanyahu ve Trump'tan kritik telefon görüşmesi
Kuşadası’nda yol verme tartışması, akaryakıt istasyonunda kavgaya dönüştü: Olay anı kamerada Kuşadası'nda yol verme tartışması, akaryakıt istasyonunda kavgaya dönüştü: Olay anı kamerada
CHP İl Başkanlığı’nda İmamoğlu gerginliği Polis binaya girdi CHP İl Başkanlığı'nda İmamoğlu gerginliği! Polis binaya girdi
İran’dan Trump’a suikast hazırlığı İsrail planın ayrıntılarını yetkililere aktardı İran'dan Trump'a suikast hazırlığı! İsrail planın ayrıntılarını yetkililere aktardı

00:48
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de
23:58
86’da oyuna girdi, 89’da attı İspanya yarı finalde
86'da oyuna girdi, 89'da attı! İspanya yarı finalde
22:34
Fenerbahçe’den Greenwood için açıklama: Geliyor
Fenerbahçe'den Greenwood için açıklama: Geliyor!
21:59
Arnavutköy’de boşandığı eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti
Arnavutköy'de boşandığı eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti
21:53
Trump’tan ’suikast’ iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran’a yönelik talimatını paylaştı
Trump’tan 'suikast' iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran'a yönelik talimatını paylaştı
21:40
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 04:12:29. #7.13#
SON DAKİKA: Xiaomi'nin Yeni SUV Modelleri: N90 ve N70 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.