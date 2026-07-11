XPeng Mona L03 Tanıtıldı

XPeng, Mona ailesinin ikinci modeli olan kompakt SUV Mona L03’ü resmen tanıttı. Araç, bütçe dostu fiyat politikası ve gelişmiş teknolojik donanımıyla özellikle genç tüketici kitlesine hitap ediyor. Şirket, bu modelle birlikte Çin pazarında büyük başarı elde eden sedan Mona M03’ün başarısını küresel ölçeğe taşımayı hedefliyor.

Mona L03, 4.650 mm uzunluğu ve 2.850 mm dingil mesafesiyle geniş iç hacim sunuyor. Tamamen elektrikli versiyon 249 beygir gücünde ve 505-650 km menzil sağlarken, menzil artırıcılı EREV versiyon 1.5 litrelik benzinli motoru jeneratör olarak kullanıyor. XPeng’in Avrupa pazarına yönelik planları ise AB’nin Çin elektrikli araçlarına uyguladığı ek gümrük vergileri nedeniyle belirsizliğini koruyor. Aracın 20 bin euronun altındaki Çin fiyatının Avrupa’da nasıl şekilleneceği henüz netleşmedi.