Yaz Sıcakları Araçlarda Hararet Sorununu Artırıyor

Yaz sıcaklıkları otomobillerin soğutma sistemlerini olumsuz etkiliyor. Elazığ Oto Sanayisi'nde yapılan açıklamalara göre, servise gelen her 10 araçtan 9'unda hararet sorunu tespit ediliyor. Rutin bakımların aksatılması, motorların tamamen yenilenmesine kadar giden ağır arızalara neden olabiliyor.

Oto tamir ustası Mutluhan Yıldız, soğutma sistemi bakımının maliyetinin yaklaşık 10 bin lira olduğunu, ancak ihmal edilmesi durumunda motorun sökülmesi gerektiren işlemlerin 100 bin ile 200 bin lira arasında değişen hasarlara yol açtığını belirtti. Antifriz yerine şebeke suyu kullanımı ve arızalı termostatlar bu hasarların başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Sürücülerin hararet göstergesi yükseldiğinde motoru hemen durdurmaması gerektiğini ifade eden Yıldız, aracın güvenli bir alana çekilerek kaloriferin 5 dakika sıcak konumda çalıştırılmasını öneriyor. Ardından motor kapatılarak aracın çekici ile servise götürülmesi gerekiyor.