Yeni Araçlarda Dikkat Dağıtma Uyarı Sistemi Zorunlu! - Son Dakika
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Yeni Araçlarda Dikkat Dağıtma Uyarı Sistemi Zorunlu!

17.07.2026 16:11
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2026'dan itibaren yeni araçlarda dikkat dağılımı uyarı sistemi zorunlu olacak, uzmanlar endişeli.

AB'nin Genel Güvenlik Yönetmeliği kapsamında, 2024'ten itibaren birçok güvenlik sistemi zorunlu hale gelmişti. 7 Temmuz 2026'dan itibaren ise yeni araçlarda 'gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi' (ADDW) bulunması gerekecek. Bu sistem, direksiyon kolonuna monte edilen kızılötesi kameralarla sürücünün baş ve göz hareketlerini izleyerek dikkat dağınıklığı veya yorgunluk tespitinde uyarı verecek.

Düzenleme, kameraların sürekli kayıt yapmaması ve veri saklamaması gerektiğini belirtse de, uzmanlar bu donanımın ileride sürücü davranışlarını kaydetmek için kullanılabileceği uyarısında bulunuyor. Zaten birçok sürücü mevcut gelişmiş sürücü destek sistemlerini rahatsız edici bularak devre dışı bırakıyor. ADDW'yi devre dışı bırakmak mümkün olsa da her sürüşte sıfırlanıyor.

Benzer uygulamaların ABD'ye de sıçrayabileceği endişesi var. 2021'de ABD Kongresi, sarhoş sürücü önleme teknolojisini zorunlu kılan bir yasa çıkarmıştı. Avrupa'daki düzenlemeler nedeniyle araçlara entegre edilen kamera donanımı, ABD'de de benzer zorunlulukların önünü açabilir. Sürücülerin bu sistemleri devre dışı bırakması ise yasal yaptırımlarla karşılaşmalarına neden olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Güvenlik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Yeni Araçlarda Dikkat Dağıtma Uyarı Sistemi Zorunlu! - Son Dakika

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