Yeni Araçlarda Güvenlik Teknolojileri Zorunlu - Son Dakika
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Yeni Araçlarda Güvenlik Teknolojileri Zorunlu

Yeni Araçlarda Güvenlik Teknolojileri Zorunlu
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Birleşik Krallık'ta yeni araçlara 18 güvenlik teknolojisi zorunlu hale getiriliyor. Hedef: kazaları azaltmak.

Birleşik Krallık'ta satılan tüm yeni araçlarda 18 gelişmiş güvenlik teknolojisinin bulunması zorunlu hale getiriliyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın yürüttüğü istişare sürecinin ardından hükümet, bu önerilerin uygulanacağını ve mevzuatın çıkarılacağını doğruladı. Bu kapsamda yeni araçlarda otomatik acil fren, bisikletli ve yaya algılama, hız sınırını aşınca otomatik yavaşlama gibi sistemler standart olarak yer alacak.

Bakanlık, bu teknolojilerin sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı, kör nokta tespiti, yorgunluk algılama, şerit takip düzeltmesi gibi çok sayıda sistemi içerdiğini belirtti. Bu önlemler, 2035 yılına kadar yollardaki ölüm ve ağır yaralanmaları %65 azaltmayı hedefleyen daha geniş bir karayolu güvenliği stratejisinin parçası.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Simon Lightwood, yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Birleşik Krallık uzun süredir güçlü karayolu güvenliği kayıtlarıyla tanınıyor ancak son yıllarda ölümlerin ve ciddi yaralanmaların azaltılmasında ilerleme yavaşladı. Sadece 2024'te yollarımızda 1.600'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 28.000 kişi ağır yaralandı. Daha fazla önlem alınması gerekiyor.'

Karayolu güvenliği yardım kuruluşu Brake, önerileri destekliyor. Kuruluş, sürücülerin %87'sinin yeni araç seçerken güvenlik derecesinin önemli olduğunu, %68'inin gelişmiş acil frenlemenin zorunlu olması gerektiğini ve %66'sının güvenlik özellikleri için daha fazla ödemeye istekli olduğunu belirten bir araştırmayı hatırlattı. Brake, 'Birleşik Krallık'taki sürücülerin Avrupa'daki sürücülerle aynı araç güvenliği şartlarına tabi olmaması için hiçbir iyi sebep yok' açıklamasında bulundu.

Ancak istişareye katılan bazı kesimler, bu teknolojilerin araç fiyatlarını önemli ölçüde artırabileceğini ve gerçek dünya koşullarında, özellikle kırsal yollarda ve kötü havalarda güvenilirliklerinin şüpheli olduğunu savundu. Bakanlık, alkol kilidi arayüzü kolaylaştırılmasını (AIIF) zorunlu hale getirmeme kararı aldı.

Zorunlu hale getirilecek teknolojiler arasında gelişmiş dikkat dağınıklığı uyarısı, bisikletli ve yaya acil freni, acil şerit koruma sistemi, acil durum sinyali ve akıllı hız yardımı yer alıyor. Sürücüler, akıllı hız yardımı sistemini yolculuk sırasında kapatabilecek ve sistem hız limitini aşmayı engellemeyecek. Bu önlemlerin kazaları önlemesi ve kaçınılmaz çarpışmalarda etkiyi azaltması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Yeni Araçlarda Güvenlik Teknolojileri Zorunlu - Son Dakika

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