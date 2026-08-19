Yeni BMW iX3, 1030 km Menzil Rekoru Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni BMW iX3, 1030 km Menzil Rekoru Kırdı

Yeni BMW iX3, 1030 km Menzil Rekoru Kırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BMW iX3, 919 km menzil sunarken testlerde 1030 kmye ulaştı, elektrikli geleceği için önemli adım.

Yeni BMW iX3, Çin'in CLTC normlarına göre 919 km menzil sunarken, yapılan testlerde 1.030 km yol kat ederek dikkat çekici bir menzil rekoru kırdı. Bu performans, BMW'nin 800V mimarisine dayanan 6. nesil yüksek voltajlı batarya teknolojisi ve gelişmiş enerji yönetimi sayesinde elde edildi.

BMW, 2026'nın ilk yarısında Çin pazarında %20,4 oranında satış düşüşü yaşadı ve toplam 262 bin adet araç sattı. Yerel üreticilerin uygun fiyatlı elektrikli modelleri karşısında rekabet gücünü artırmak için bazı modellerinde agresif indirimlere gitmek zorunda kaldı. Chengdu Otomobil Fuarı'nda ön siparişe açılacak olan iX3, markanın elektrikli geleceği için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Bmw, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Yeni BMW iX3, 1030 km Menzil Rekoru Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de tonlarca nükleer madde bulundu Suriye'de tonlarca nükleer madde bulundu
Bursa’da pompalı tüfekli ev baskını Polis 1 saatte zor ikna etti Bursa’da pompalı tüfekli ev baskını! Polis 1 saatte zor ikna etti
Ebola salgını yayıldı, DSÖ’den hükümetlere acil çağrı geldi Ebola salgını yayıldı, DSÖ'den hükümetlere acil çağrı geldi
Tesettürlü kadınlara hakaret videolarına soruşturma Tesettürlü kadınlara hakaret videolarına soruşturma
Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt adli kontrolle serbest bırakıldı Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt adli kontrolle serbest bırakıldı
BAE, İran’la ticari faaliyetleri askıya aldı BAE, İran'la ticari faaliyetleri askıya aldı

20:44
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
20:09
İBB davasında İmamoğlu ile ’rüşvet istediği’ iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...
İBB davasında İmamoğlu ile 'rüşvet istediği' iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...
19:34
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı
19:25
Beyaz Saray’ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası
Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası
18:55
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
18:46
DEM Parti’den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı
DEM Parti'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 21:39:29. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni BMW iX3, 1030 km Menzil Rekoru Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.