Yeni ÖTV Düzenlemesi Açıklandı

Yeni düzenlemeyle birlikte binek otomobiller için 100 bin TL taban ÖTV tutarı belirlenirken, L sınıfı mikro elektrikli araçlar için 30 bin TL asgari maktu ÖTV uygulanacak. Hesaplanan ÖTV, taban seviyenin altında kalsa bile en az 100 bin TL olarak tahsil edilecek. Maktu vergi tutarları her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenecek.

Şehir içi kullanımda yaygınlaşan L sınıfı elektrikli araçlar da ÖTV kapsamına alındı. Motor gücü 4 kW ve üzerinde olan araçlar için 30 bin TL asgari maktu ÖTV uygulanacak. Citroen Ami ve Fiat Topolino gibi mikro araçlar bu düzenlemeden etkilenirken, traktörler ve 4 kW altındaki hafif elektrikli araçlar kapsam dışı bırakıldı.

Cumhurbaşkanı'na belirlenen maktu ÖTV tutarlarını 10 katına kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisi verildi. Ayrıca araçların motor gücü, batarya kapasitesi, menzil gibi teknik özelliklerine göre farklı vergi oranları uygulanabilecek. Yeni düzenleme, mevcut vergi dilimine göre araç fiyatlarını etkileyecek. Giriş seviyesi modellerde doğrudan değişiklik beklenmezken, mikro elektrikli araçlarda fiyat artışı olabileceği değerlendiriliyor.