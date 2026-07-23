Yeni Trafik Düzenlemesi: Ehliyet İhlalleri Cezalandırılacak - Son Dakika
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Yeni Trafik Düzenlemesi: Ehliyet İhlalleri Cezalandırılacak

Yeni Trafik Düzenlemesi: Ehliyet İhlalleri Cezalandırılacak
23.07.2026 20:01
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Yeni trafik düzenlemesiyle ehliyet ihlalleri nedeniyle belgeler iptal edilecek ve ceza puanları uygulanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen yeni trafik düzenlemesiyle ehliyet sahiplerini ilgilendiren önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni maddeler kapsamında, belirlenen ihlalleri yapan sürücülerin ehliyetlerine el konulacak veya sürücü belgeleri tamamen iptal edilecek.

İlk kez sürücü belgesi alanlar ile belgesi iptal edildikten sonra yeniden almaya hak kazananlar, belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca aday sürücü sayılacak. Aday sürücülük süresi içinde 75 ceza puanına ulaşılması, kırmızı ışık ihlalinin 3 kez tekrarlanması, hız sınırlarının 3 kez ihlal edilmesi veya alkollü araç kullanımı (0.20 promil üzeri) gibi durumlarda belge iptal edilecek.

Ehliyeti iptal edilen aday sürücüler, yeniden sürücü belgesi alabilmek için sürücü kurslarına devam edecek, teorik ve direksiyon sınavlarını tekrar geçecek, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinden geçerek sürücülüğe engel hali bulunmadığını belgelemek zorunda kalacak. Ayrıca tüm idari para cezalarının ödenmiş olması ve varsa bekleme sürelerinin tamamlanması gerekecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Politika, Otomobil, Güvenlik, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Yeni Trafik Düzenlemesi: Ehliyet İhlalleri Cezalandırılacak - Son Dakika

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