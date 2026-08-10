Yeni Ürün İçin Yatırım Teşvik Belgesi Onaylandı
Robert Bosch GmbH ile Türkiye'de yeni ürün yatırımları için proje onaylandı, seri üretim 2027'de başlayacak.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, şirketin pay sahiplerinden Robert Bosch GmbH ile yürütülen ön çalışmalar sonucunda yeni bir ürünün Türkiye'de üretilmesi için hazırlanan projenin yatırım teşvik belgesi başvurusunun onaylandığı duyuruldu.
Proje programının onaylanmasının ardından ilk yatırım siparişlerinin 2026 yılında verilmesi, yatırımların tamamlanmasıyla birlikte ise süreç bazlı seri üretime 2027 yılında geçilmesinin öngörüldüğü belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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