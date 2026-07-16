Yeni Yakıt Ekonomisi Normları Yolda

Güç Bakanlığı, Kurumsal Ortalama Yakıt Ekonomisi 2027 Normları (CAFE-III) taslağını paydaş danışması için yayımladı. Normlar, 2027-28 ile 2031-32 yılları arasında Hindistan'da satılan M1 binek araçlarına uygulanacak. Mevcut CAFE-II normları 31 Mart 2027'de sona eriyor; yenileri 1 Nisan 2027'de yürürlüğe girecek ve beş yıl geçerli olacak.

Taslak, ilk kez etanol, biyoyakıt ve Sıkıştırılmış Biyogazın (CBG) karbon nötrlüğünü dikkate alan Karbon Nötrlük Faktörlerini (CNF) içeriyor. Mevcut etanol seviyeleri için %8 CNF önerilirken, diğer yakıtlar için fiili karışım oranlarına göre indirim yapılacak. Yakıt tüketim hedefleri kademeli olarak 2027-28'de 100 km'de 3,996 litreden (94,76 gCO²/km) 2031-32'de 3,3273 litreye (78,90 gCO²/km) düşecek.

Uyum iki blokta değerlendirilecek: ilk üç yıl ve son iki yıl. BEV, PHEV ve güçlü hibrit gibi temiz araçlar için hacim indirimi (süper krediler) ve onaylanmış teknolojiler için km başına en fazla 9 gCO² uyum avantajı tanınacak. Kredi ve borç mekanizması ile fazla krediler devredilebilir veya BEE'den satın alınabilir. Satışı 1.000'in altındaki küçük üreticiler muaf tutulacak.