Yenilenen Dacia Spring, Slovenya üretimiyle Türkiye pazarına geliyor

Dacia, şehir içi elektrikli modeli Spring'i yeniledi ve Türkiye pazarına sunmak için hazırlıklarını tamamlıyor. Önceki nesli Çin'de üretildiği için ek mali yükümlülükler nedeniyle Türkiye'ye ithal edilemeyen otomobil, yeni dönemde bu sorunu ortadan kaldırıyor. Renault Grubu, yeni nesil Spring'i Slovenya'daki Novo Mesto fabrikasında üreteceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı ek gümrük vergileri ve ithalat kısıtlamaları markaları farklı çözümler aramaya yöneltti. Dacia, aracı Avrupa Birliği sınırları içinde üreterek Türkiye'deki gümrük mevzuatına tam uyum sağlıyor. Bu stratejik adım, modelin Türkiye'de rekabetçi bir fiyatla satılmasının önünü açıyor; başlangıç fiyatı 17 bin 900 euro olarak belirlendi.

Yeni Spring, 27,5 kWsa kapasiteli LFP bataryasıyla WLTP'ye göre 250 kilometre menzil sunuyor. Ön aksta yer alan elektrik motoru 60 kW (80 beygir) güç üretiyor ve aracı 0'dan 100 km/s hıza 12,1 saniyede ulaştırıyor. 50 kW DC hızlı şarj desteğiyle batarya yüzde 15'ten yüzde 80'e 28 dakikada doluyor. Tasarım ekibi, eski nesle yönelik eleştirilere yanıt olarak aracı 3.850 mm uzunluğa ve daha kaslı hatlara kavuşturdu. Renault Twingo ile aynı altyapıyı kullanan yeni Spring'in bagaj hacmi 337 litre; kaput altında ise şarj kabloları için 18 litrelik ek bir bölme bulunuyor.