Yenilenen Mercedes-Maybach S-Serisi Tanıtıldı - Son Dakika
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Yenilenen Mercedes-Maybach S-Serisi Tanıtıldı

Yenilenen Mercedes-Maybach S-Serisi Tanıtıldı
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Mercedes-Maybach, S-Serisi'ni güncelleyerek V8 ve V12 motorlu yeni modeller ekledi.

Mercedes-Maybach, otomotiv dünyasındaki amiral gemisi konumundaki S-Serisi modelini kapsamlı bir şekilde güncelledi. Yenilenen seriyle birlikte ürün yelpazesine güçlü V12 motorlu S680 modelinin yanına yeni bir V8 motorlu S580 seçeneği eklendi. Yenilenen Mercedes-Maybach S-Class, Avustralya pazarında iki farklı model seçeneğiyle tüketicilere sunulacak.

Mercedes-Benz Avustralya yetkilileri, yeni Mercedes-Maybach S580 modelinin başlangıç fiyatını yol masrafları hariç 517 bin 900 dolar olarak belirledi. S580 modeli, 395 kW güç ve 750 Nm tork üreten M177 Evo kodlu 4.0 litrelik çift turboşarjlı V8 benzinli motorla donatıldı. Bu ünite, 48 voltluk hafif hibrit sistemin bir parçası olan 17 kW güç ve 205 Nm tork kapasiteli entegre marş motoru jeneratörü ile destekleniyor. Söz konusu V8 motor, normal S-Serisi modellerinde de tercih edilirken, M177 ailesinin önceki versiyonları Aston Martin DB12 ve DBX modellerinde de kullanılıyor. Evo versiyonu ise Euro 7 emisyon standartlarına uyum sağlamak adına düzlem krank mili ve revize edilmiş yakıt enjeksiyon sistemi gibi teknik iyileştirmeler içeriyor.

Serinin en üstünde yer alan Maybach S680, 582 bin 428 dolardan başlayan fiyatıyla markanın sedan segmentindeki zirvesini korumaya devam ediyor. Bu modelde 5 bin 828 dolarlık bir fiyat artışı gözlemleniyor. Araç, 463 kW güç ve 900 Nm tork üreten çift turboşarjlı V12 motoru, dokuz vitesli otomatik şanzımanı ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle yüksek performans sunuyor. Dikkat çekici bir şekilde, daha fazla silindir ve güce sahip olmasına rağmen S680 modelinin 0-100 km/s hızlanma süresi S580 ile aynı kalarak 4,5 saniyede gerçekleşiyor.

Yenilenen Maybach serisi, Kasım 2026'da piyasaya çıkacak olan güncellenmiş Mercedes-Benz S-Serisi'nin tasarım dilini takip ediyor. Tasarım tarafında yüzde 20 oranında büyütülen ön ızgara, yenilenen ön ve arka tamponlar, dijital farlardaki yıldız detayları ve yeni arka lamba grafikleri öne çıkıyor. Mikro-LED teknolojisine sahip yeni farlar, önceki nesle göre yüzde 40 daha geniş bir aydınlatma alanı sunarken, uzun farların menzili 600 metreye ulaşıyor.

Araçların toplam uzunluğu 14 mm artırılarak 5484 mm seviyesine çekildi. Standart olarak sunulan 20 inç alaşım jantlar, 4,5 dereceye kadar arka tekerlek yönlendirme sistemi ve havalı süspansiyon, sürüş dinamiklerini üst seviyeye taşıyor. S580 modelinde yer alan E-Active Body Control sistemi, uyarlanabilir sönümleme özelliğiyle yol yüzeyindeki bozuklukları 14 güne kadar hafızasına alabiliyor. İç mekanda ise deri döşeme seçeneklerine ilk kez deri içermeyen alternatifler eklenirken, ses yalıtımı artırılarak kabin içi sessizlik optimize edildi.

Ön tarafta, 14,4 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve ön yolcu ekranını kapsayan MBUX Süper Ekran, yeni işletim sistemiyle daha hızlı işlem gücü ve kablosuz güncelleme desteği sunuyor. Arka koltuktaki yolcular için iki adet 13,1 inçlik ekran ve özelleştirilebilir uzaktan kumandalar konforu artırıyor. Opsiyonel paketler arasında dört koltuklu konfigürasyon sunan 24 bin 200 dolarlık Birinci Sınıf Paket ve karartılmış dış detaylar içeren 34 bin 900 dolarlık Gece Serisi Paketi bulunuyor. Manufaktur boya ve döşeme paketleri de lüksü kişiselleştirmek isteyen kullanıcılar için sunulan seçenekler arasında yerini alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Avustralya, Mercedes, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Yenilenen Mercedes-Maybach S-Serisi Tanıtıldı - Son Dakika

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