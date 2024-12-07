Yusufeli'nde otomobil dere yatağına düştü, sürücü yara almadı - Son Dakika
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Otomobil

Yusufeli'nde otomobil dere yatağına düştü, sürücü yara almadı

Yusufeli\'nde otomobil dere yatağına düştü, sürücü yara almadı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, dere yatağına yuvarlandı. Sürücü Nurettin Çelik, ters dönen araçtan yara almadan kurtulmayı başardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07.12.2024 16:32  Güncelleme: 16:35
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ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü, ters dönen araçtan yara almadan çıktı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeden geçen Artvin- Erzurum kara yolunun 74'üncü kilometresinde meydana geldi. Artvin'den Erzurum istikametinde seyreden Nurettin Çelik idaresindeki 16 ACT 868 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkıp, takla atarak su bulunmayan dere yatağına yuvarlandı. Ters dönen otomobilden kendi imkanıyla çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobilde hasar oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER- KAMERA Nusret DURURYUSUFELİ (Artvin),

Kaynak: DHA

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