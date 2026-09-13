Zagreb, Pony.ai ve Verne'in sürücüsüz robotaksi testlerinde öncü merkez oldu
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Pony.ai ve Verne tarafından yürütülen testlerde araçlar, kamuya açık yollarda tamamen sürücüsüz olarak denendi. Bu gelişme, Avrupa'da robotaksi teknolojisinin ilk adımları olarak değerlendiriliyor.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb, Avrupa'da sürücüsüz robotaksi uygulamalarının öncü merkezlerinden biri haline geliyor.
Pony.ai ve Verne tarafından yürütülen testlerde araçlar, kamuya açık yollarda tamamen sürücüsüz olarak denendi.
Bu gelişme, Avrupa'da robotaksi teknolojisinin ilk adımları olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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