Menteşe\'ye \'İnanç ve su\' temalı yeni kent vizyonu

Menteşe Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler veren Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, kentin tarihi kimliğiyle uyumlu olarak şekillendirilen 'İnanç ve su' temalı yeni kent vizyonunu meclis üyeleri ve basınla paylaştı. Başkan Köksal Aras, Menteşe'nin kadim kültürel dokusunu koruyarak büyümeyi hedeflediklerini belirterek, kenti özgün değerleriyle bir çekim merkezine dönüştürmeyi amaçladıklarını vurguladı. Bu kapsamda paydaşları arasında yer aldıkları Muğla Kültür Rotası-Menteşe kitabının, kentin tanıtımı açısından önemli bir kaynak oluşturduğunu ifade etti.

Tarihi alanlarda sokak sağlıklaştırması başlıyor

Kent merkezinde tarihi dokuyu görünür kılacak yeni restorasyon ve sokak sağlıklaştırma projelerinin hazırlandığını belirten Köksal Aras, Arasta bölgesi, Yağcılar Hanı, Kurşunlu Meydanı ve çevresi ile Turgutreis Caddesi'ni kapsayan çalışmaların Tarihi Kentler Birliği işbirliğinde yürütüldüğünü söyledi. Projelerin teslim edilmesinin ardından uygulama sürecinin başlayacağını kaydetti.

Menteşe'nin kadim kimliği; inanç ve su

Yapılan araştırmaların Muğla'nın tarih boyunca önemli bir inanç merkezi olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Köksal Aras, Menteşe'nin bu yönünü suyla bütünleştiren güçlü bir anlatı kurduklarını dile getirdi. 15. yüzyılda Mevleviliğin kentte derin izler bıraktığını, Şahidi Dergahı'nın bu açıdan özel bir yere sahip olduğunu belirten Köksal Aras, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Muğla'yı "ulemalar ve talebeler şehri" olarak tanımladığına dikkat çekti. Bu tarihi birikimi, Muğla'ya suyu getiren bilge kadın Şemsi Ana figürüyle birleştirdiklerini ifade etti.

Dereler, kanyonlar, hamamlar ve Karabağlar Yaylası'ndaki doğal su kanallarıyla Menteşe'nin adeta bir "su kenti" olduğunu vurgulayan Köksal Aras, suyun inanç kültüründeki arındırıcı ve yaşam verici anlamına dikkat çekerek, bundan sonraki projelerde inanç ve su temalarının daha görünür hale getirileceğini söyledi.

İnanç turizmi güçleniyor

Bu vizyon doğrultusunda inanç turizmine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Köksal Aras, Eski kent dokusu içerisinde yer alan Azize Meryem Kilisesi'nin restorasyonuna başlandığını, ayrıca Tüccar Hoca Mescidi'nin restorasyonu için Muğla Valiliği ile görüşmeler yapıldığını aktardı. Yapıların restorasyonlarının tamamlanmasıyla inanç turizmine önemli katkı sunacağını ifade etti.

Tarihi çeşmeler yeniden hayat bulacak

Belediyeye ait, kültür varlığı niteliği taşıyan iki tarihi çeşmenin yıllardır atıl durumda olduğuna dikkat çeken Başkan Köksal Aras, Saatli Kule altındaki çeşme ile Şadırvan ve Kurşunlu Camii yakınındaki büyük çeşmenin restorasyonu için çalışmalara başlandığını açıkladı. Rölöve, restitüsyon ve restorasyon süreçlerinin Büyükşehir Belediyesi uzman ekipleri tarafından yürütüleceğini, MUSKİ'nin altyapı çalışmalarını gerçekleştireceğini belirten Köksal Aras, bu çalışmalarla birlikte çeşmelerden yeniden su akacağını söyledi.

Şemsi Ana Türbesi restore edilecek

Şemsi Ana Türbesi'nde restorasyon çalışmalarının başladığını ifade eden Köksal Aras, alanın herkesin oturup dinlenebileceği, günün her saatinde su sesinin hissedileceği bir huzur mekanı olarak düzenleneceğini kaydetti.

Cumhuriyet kadınları kent hafızasında yaşatılacak

Meclis toplantısında ayrıca Ortaköy Mahallesi'nde yürütülen numarataj yenileme çalışmaları kapsamında, cadde ve sokaklara Cumhuriyet tarihine damga vurmuş kadınların isimlerinin verilmesi önerisi ele alındı. Konunun İnceleme Komisyonu'na havale edildiğini belirten Köksal Aras, Cumhuriyet'in öncü kadınlarının isimlerini kent belleğinde yaşatmayı önemsediklerini ifade etti. - MUĞLA