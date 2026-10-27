e-Devlet'te çok önemli detay! Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz - Son Dakika
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e-Devlet'te çok önemli detay! Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz

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e-Devlet\'te çok önemli detay! Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz
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Araç sahiplerinin e-Devlet üzerinden haciz ve yakalama kayıtlarını kontrol etmesi önem taşıyor. Borç nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan araçlar, trafik denetimlerinde otoparka çekilebiliyor ve icra yoluyla satış süreci başlatılabiliyor. Ayrıca vadesi geçmiş vergi ve trafik cezası borçları muayeneye engel olabiliyor. Ancak e-Devlet'ten sorgulama yapmamak, tek başına sigorta veya muayenenin durdurulmasına neden olmuyor.

Araç sahiplerinin geçmişten kalan borçlarını ve araçları üzerindeki hukuki kısıtlamaları takip etmesi önem taşıyor. Ödenmeyen bir borç nedeniyle başlatılan icra takibi, belirli yasal süreçlerin ardından araç hakkında haciz veya yakalama kararı verilmesine neden olabiliyor.

Hakkında yakalama kararı bulunan araçlar, trafik denetimlerinde tespit edilmeleri halinde muhafaza altına alınarak otoparka götürülebiliyor. İcra işlemlerinin devam etmesi durumunda aracın satışına kadar uzanan bir süreç yaşanabiliyor.

HACİZ VE YAKALAMA KARARI AYNI ANLAMA GELMİYOR

Araç üzerinde haciz kaydı bulunması, otomobilin doğrudan trafikten çekileceği anlamına gelmiyor. Ancak haciz işleminin yanı sıra yakalama kararı verilmesi, araç sahibi açısından daha ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Yakalama kararı bulunan araçların trafik kontrolünde tespit edilmesi halinde yetkili birimler tarafından muhafaza altına alınması mümkün oluyor.

Bu nedenle araç sahiplerinin yalnızca borç durumunu değil, otomobillerine ilişkin mevcut hukuki kısıtlamaları da kontrol etmesi gerekiyor.

SİGORTA VE MUAYENE İŞLEMLERİNİ ETKİLEYEBİLİR

Araçların zorunlu trafik sigortasının geçerli olması ve periyodik muayenelerinin zamanında yaptırılması gerekiyor.

Hakkında yakalama kararı bulunan araçlarda sigorta ve diğer işlemler sırasında sorunlarla karşılaşılabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte, her haciz kaydının sigorta yaptırılmasını otomatik olarak engellediği söylenemiyor.

Mevzuata göre zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçlar muayeneye alınmıyor. Ayrıca vadesi geçmiş motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezası borçları da araç muayenesinin yapılmasına engel olabiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL KONTROL EDİLİR?

Araç sahipleri, e-Devlet'e giriş yaparak adlarına kayıtlı taşıtların bilgilerini görüntüleyebiliyor.

Sistemdeki Araçlarım bölümünden ilgili taşıt seçilerek araç üzerindeki hak mahrumiyeti, haciz ve yakalama kayıtları incelenebiliyor.

Herhangi bir kısıtlama tespit edilmesi durumunda işlemi gerçekleştiren icra dairesi veya ilgili kurumla iletişime geçilmesi gerekiyor.

Borç nedeniyle konulan bir kısıtlamanın kaldırılması için yalnızca ödeme yapılması yeterli olmayabiliyor. İlgili işlemin tamamlanması ve kaydın sistemden kaldırılması da önem taşıyor.

MUAYENEYE GİTMEDEN ÖNCE BORÇLARINIZI KONTROL EDİN

Araç muayenesine hazırlanan sürücülerin motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezası borçlarını önceden sorgulaması gerekiyor.

Vadesi geçmiş ve muayeneye engel nitelikteki borçların ödenmesi, işlemlerin sorunsuz tamamlanabilmesi açısından önem taşıyor.

Öte yandan fren sistemi, lastikler, aydınlatma donanımı ve araç üzerindeki teknik değişiklikler de muayenede kontrol edilen unsurlar arasında bulunuyor.

ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLEBİLİR

Hakkında yakalama kararı bulunan bir aracın trafik denetiminde tespit edilmesi, sürücünün yolculuğuna devam edememesiyle sonuçlanabiliyor.

Araç, ilgili karar doğrultusunda muhafaza altına alınabiliyor ve yasal işlemlerin devamında icra yoluyla satış gündeme gelebiliyor.

Bu nedenle araç sahiplerinin, özellikle uzun süredir kullanmadıkları veya geçmişten kalan borçları bulunan otomobillerinin hukuki durumunu kontrol etmeleri önem taşıyor.

OtomobilE-DevletSigortaEkonomiTrafikSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Nidhogg Nors Nidhogg Nors:
    Kimsenin trafik cezası falan ödediği yok. Seçim öncesince akp hepsini oy toplamak için iptal edecek. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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