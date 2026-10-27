Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest - Son Dakika
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Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest

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Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
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Ukrayna'da savaş sırasında kolunu kaybeden bir asker, Shakhtar Donetsk ile Zorya arasında oynanan karşılaşmada onurlandırıldı. Maçın sembolik başlama vuruşunu yapan askere Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan da sarılarak forma hediye etti.

Shakhtar Donetsk ile Zorya arasında oynanan karşılaşma öncesinde anlamlı anlar yaşandı. Savaşta kolunu kaybeden Ukraynalı asker, kendisini onurlandırmak amacıyla sahaya davet edildi. Karşılaşmanın sembolik başlama vuruşunu gerçekleştiren asker, maç öncesinde futbolcularla bir araya geldi.

ARDA TURAN BOYNUNA SARILDI, FORMA HEDİYE ETTİ

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan da Ukraynalı askere özel ilgi gösterdi. Askerin boynuna sarılan Turan, kendisine forma hediye ederek destek verdi. Savaşta kolunu kaybeden askere yapılan bu jest, karşılaşma öncesinin en anlamlı anlarından biri oldu.

Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Shakhtar DonetskArda TuranUkraynaHediyeSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • MGk MGk:
    Onuru için, halkı için, devleti için savaşan işgali kabul etmeyen Ukrayna halkının yanındayız 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest - Son Dakika
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