Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest

Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jestGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna'da savaş sırasında kolunu kaybeden bir asker, Shakhtar Donetsk ile Zorya arasında oynanan karşılaşmada onurlandırıldı. Maçın sembolik başlama vuruşunu yapan askere Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan da sarılarak forma hediye etti.
Shakhtar Donetsk ile Zorya arasında oynanan karşılaşma öncesinde anlamlı anlar yaşandı. Savaşta kolunu kaybeden Ukraynalı asker, kendisini onurlandırmak amacıyla sahaya davet edildi. Karşılaşmanın sembolik başlama vuruşunu gerçekleştiren asker, maç öncesinde futbolcularla bir araya geldi.
ARDA TURAN BOYNUNA SARILDI, FORMA HEDİYE ETTİ
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan da Ukraynalı askere özel ilgi gösterdi. Askerin boynuna sarılan Turan, kendisine forma hediye ederek destek verdi. Savaşta kolunu kaybeden askere yapılan bu jest, karşılaşma öncesinin en anlamlı anlarından biri oldu.
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