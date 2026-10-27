Hastanelerde yeni dönem! Artık e-Nabız’dan ve SMS ile rıza verilebilecek - Son Dakika
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Hastanelerde yeni dönem! Artık e-Nabız’dan ve SMS ile rıza verilebilecek

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Hastanelerde yeni dönem! Artık e-Nabız’dan ve SMS ile rıza verilebilecek
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Sağlık Bakanlığının elektronik ortamda bilgilendirilmiş rızaya ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hastalar, büyük cerrahi, girişimsel işlem ve anestezi gibi müdahalelerden önce rızalarını e-Nabız üzerinden ya da cep telefonlarına gönderilen tek kullanımlık şifreyle verebilecek. Kayıtlar Bakanlığın merkezi sistemine aktarılacak ve e-Nabız’dan görülebilecek.

Tıbbi müdahalelerden önce hastalardan alınan bilgilendirilmiş rıza, kağıt ve ıslak imza süreçlerinin yanında artık elektronik ortamda da alınabilecek. Yönetmelik birinci, ikinci ve üçüncü basamak tüm sağlık tesislerini kapsıyor.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Yönetmelik, bugünkü 33413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle özellikle büyük cerrahi, girişimsel işlemler ile anestezi ve sedasyon gibi müdahalelerden önce alınması gereken rızanın elektronik ortamda alınmasının usul ve esasları belirlendi.

HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANININ KİMLİĞİ DOĞRULANACAK

Elektronik rıza sürecinde hem hastanın hem de süreci yürüten sağlık çalışanının kimliği doğrulanacak. Sağlık çalışanının Entegre Kurumsal İşlem Platformu’nda aktif olması gerekecek. Hastanın ise e-Nabız’da ya da hastane kayıtlarında doğrulanmış bir cep telefonu numarası bulunacak. Doğrulanan telefon numaraları, doğrulama tarihinden itibaren 12 ay geçerli olacak.

RIZA, TEK KULLANIMLIK ŞİFREYLE VERİLECEK

Hastalar rıza formunu e-Nabız hesaplarından ya da sağlık tesisinin elektronik iletişim araçlarından inceleyebilecek. Formu kabul eden hasta, cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık SMS şifresini (OTP) girerek rızasını onaylayacak. Bu adımla rıza resmi olarak kayıt altına alınacak.

DİJİTAL SİSTEMDE ZORLANANLARA DESTEK

Dijital sistemleri kullanmakta zorlanan ya da sağlık durumu veya engelliliği nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan hastalar, telefonlarına gelen kodu sağlık tesisindeki yetkili personele iletebilecek. Personel, kodu sağlık bilgi sistemine girecek. Bu durumda da hasta ve sağlık çalışanının kimlik doğrulaması yapılacak.

KÜÇÜKLER VE KISITLILAR İÇİN YASAL TEMSİLCİ ŞARTI

Küçükler ve kısıtlılara ilişkin işlemler, mevzuata uygun olarak yasal temsilcileri aracılığıyla yürütülecek. Yasal temsilcinin bulunmadığı ya da kimliğinin elektronik ortamda doğrulanamadığı durumlarda rıza elektronik ortamda alınamayacak.

KAYITLAR ŞİFRELİ VE ZAMAN DAMGALI SAKLANACAK

Elektronik rıza formları Sağlık Bakanlığının merkezi sağlık veri sistemine aktarılacak ve hastalar bu formlara e-Nabız üzerinden ulaşabilecek. Kayıtlar, adli ve idari denetimlere uygun şekilde elektronik veri bütünlüğü değeri ve zaman damgasıyla saklanacak. Elektronik rıza kayıtlarında, fiziki belgelerle aynı saklama ve imha süreleri uygulanacak.

Kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu kapsamında korunacak. Yönetmelikte, hastaların yeterli, anlaşılır ve zamanında bilgilendirilmesi ile özgür iradeyle karar vermesi ilkelerinin korunduğu belirtildi. 

Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütecek.

Tıbbi müdahaleler öncesinde hasta onayı artık e-Nabız üzerinden de verilebilecekTıbbi müdahaleler öncesinde hasta onayı artık e-Nabız üzerinden de verilebilecek
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    Yorumlar (1)

  • Orhan Irmak Orhan Irmak:
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