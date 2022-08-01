- İzmit'te pankart tartışması

İzmit Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş:

"İzmit'teki soygunun, talanın ve yalanların perdelenmesi için sahnelenmiş bir oyun izlemekteyiz"

KOCAELİ - Kocaeli'nin merkezi noktalarına astığı pankartlarla dikkat çeken İzmit Belediyesi'ne, AK Parti İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş cevap verdi.

İzmit Belediye Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şehir merkezinin birçok noktasına, "Hizmet araçlarının alınması AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. İzmit tarihini canlandıracak, Nicomedya Vakfı Protokolü AKP ve MHP oylarıyla reddedildi" yazılı pankartlar astı. Konuyla ilgili İzmit Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş açıklamalarda bulundu.

"İzmit Belediyesi'nce ihalesiz olarak birçok işin yapıldığını tespit ettik"

Olayın aslının çok farklı olduğunu söyleyen İzmit Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, "3.5 yıldan bu yana Cumhur İttifakı ile yaptığımız denetim raporlarında İzmit Belediyesi'nce ihalesiz olarak birçok işin yapıldığını tespit ettik. Bunlar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in çevresi, yeğeni, il başkanının yeğeni, milletvekillerinin kardeşi gibi kendilerine yakın olan kişilere ihalesiz olarak verilen işlerdir. Şu anda da bu firmalardan birisinin önündeyiz. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yeğenine ait bir firmanın adresindeyiz. Burada ne böyle bir şirket var, ne kendisi var, ne de tabelası var. Bu şirketle ilgili herhangi bir bulguya rastlayamadık. Eşleri ve yakınlarına ait firmalarla beraber bizim en son tespit ettiğimiz 2 milyonun üzerinden doğrudan temin işler vardı. Biz bunun gibi doğrudan teminle iş verilen firmalara gittiğimizde çoğunun paravan şirket dediğimiz yerinde bulunmayan hiçbir şekilde sahibin kim oluğu bilinmeyen, tabelası dahi olmayan şirketler olduğunu son günlerde tespit ettik. Dorudan teminlerle 3.5 yıldır verilen işlerin totali 100 milyonun üzerindedir. Bunun dışında da doğrudan teminle olmayıp ancak açık ihale yapılmadan içeriği bilinmeyen birçok firma ve işler mevcuttur. Bunların rakamları da belediyenin bütçesine göre çok yüksektir ve bunların da yerlerine gittiğimiz de bununla alakalı firmaya rastlanmamıştır. Son günlerde afişlerle yapılan yalan propagandanın esas sebebi işte bu firmalara verilen işlerin saklanmak istenmesidir." dedi.

İftira atıldığını söyleyen Tutuş, "İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından başlatılan bu karalama kampanyasının amacı, yaptıklarını perdelemektir. Ayrıca 2 yıldan bu yana Ersan Şen'i de kendilerine oyuncak etmişler. Kendisi televizyonda katıldığı programlarda bir bilgi ve belge sahibi olmadan bu konularla kamuoyunu yanıltma yoluna gitmiştir. Ben daha önce İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e çağrı yapmıştım tekrardan söylüyorum, dilerse kendisine oyuncak ettiği Ersan Şen'i de yanına alarak bu konularda konuşabiliriz. Vakıf ve araç satın alınması konusuyla ilgili yapmış oldukları 'Yetki vermediler' yalanının doğrusu komisyon olarak yazdığımız raporlarda mevcuttur. Vakıf üzerinden yapılan yalan ve karalama kampanyasının doğrusu plan ve bütçe komisyon raporumuzda mevcuttur. Raporda, 'İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı iş birliği protokolü yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi uygun görülmüştür' denilmektedir. Bir diğer konu olan araç satın alınmasıyla ilgili olan raporda ise 'Araçların belediyenin öz kaynakları ile tümünün satın alınmasa yetki verilmesine, eğer bir kredi talebi varsa da kiralama detaylarının komisyona sunulduktan sonra bu bilgiler ışığında değerlendirilmesine' diye karar verildi. Hem araç kiralama hem de vakıf konusuyla alakalı İzmit Belediye başkanına yetki vermiş olmamıza rağmen bizlere iftira atılmıştır. İzmit'teki soygunun, talanın ve yalanların perdelenmesi için sahnelenmiş bir oyun izlemekteyiz" diye konuştu.