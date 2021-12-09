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10 Aralık İnsan Hakları Günü - Son Dakika

10 Aralık İnsan Hakları Günü

09.12.2021 17:40
10 Aralık İnsan Hakları Günü

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 10 Aralık İnsan Hakları nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 10 Aralık İnsan Hakları nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilişinin 73'nci yıl dönümünde, vatandaşlarımızla beraber tüm insanlığın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü tebrik ettiğini belirtti. Dülger, "İnsana saygı göstermek, insan onurunu korumak, onun yaratılıştan gelen haklarının kullanılmasını temin etmek, bir görev ve değerdir. Gerek insan haysiyetini korumakla mükellef uluslararası kuruluşlar, gerekse her fırsatta demokrasi ve insan hakları dersi veren gelişmiş batılı ülkeler, en temel insan haklarının hiçe sayıldığı bölgelerde çok kötü bir imtihan vermektedir. Dünyanın birçok bölgesinde terörizm, nefret söylemleri, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, islam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı gibi insanlığı tehdit eden hastalıklı akımların giderek yaygınlaştığına şahit oluyoruz. Ülkemiz, köken, inanç, dil ve meşrep ayrımı gözetmeden, inançları veya fikirleri ne olursa olsun sadece kendi vatandaşlarının değil, dünyada kendine uzanacak bir yardım eli arayan tüm mazlumların ve mağdurların yanında olduğunu, devleti ve milletiyle, gerek kendi toprakları içinde gerekse bölgesinde huzurun, istikrarın, güvenin tesisi için, insan onuruna yakışan evrensel değerlere dayalı bir sistemin kök salmasını sağlamak gayesiyle, var gücüyle çalışmaya devam edecektir" dedi.

Dülger, mesajında, " Yönetim sistemini 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesi üzerine inşa eden bir ülke olarak, hayata geçirdiğimiz reformlarla vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini kısıtlayan pek çok engeli ortadan kaldırdık. Milletimizin talep ve beklentileri doğrultusunda, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar çerçevesinde reform irademizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Demokrasimizi güçlendirerek, hukukun işleyişini hızlandırarak, hak arama yollarını genişleterek ülkemizi hak ve özgürlükler alanında 19 yıl öncesine göre çok daha ileri bir noktaya taşıdık. Türkiye, tarihinden ve medeniyet değerlerinden aldığı ilhamla temel özgürlüklerin korunması için mücadele etmeye ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile bundan 73 yıl önce güvence altına alınan haklarına hala kavuşamamış milyonlarca insana umut ışığı olmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle, 10 Aralık İnsan Hakları Gününü bir kez daha tebrik ediyor, gelecek günlerin tüm dünyaya sağlık, barış, refah ve huzur getirmesini diliyorum" ifadesine ver verdi. - KİLİS

10 Aralık İnsan Hakları Günü

Togo Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Milletvekili, 10 Aralık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 10 Aralık İnsan Hakları Günü - Son Dakika


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