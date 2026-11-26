106 bin 914 konutun yapımına başlandığını Bakan Kurum duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Kurum, 500 bin konut projesinde 106 bin 914 konutun yapımına başlandığını duyurdu. Deprem bölgesinde 46 bin konutun ilk anahtarlarla hak sahiplerine teslim edildiğini, kalan konutların tamamını 2028 yılına yetiştirmek için çalıştıklarını belirtti.
Bakan Kurum: "(500 bin konut projesi) Kampanyamız kapsamında şu anda tam 106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık. Deprem bölgesinde de ilk anahtarları vererek, 46 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Kalan konutlarımızın tamamını da 2028 yılına yetiştirmek üzere çalışıyoruz."
Kaynak: İHA
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