Ekrem İmamoğlu'ndan siyasi yasak getirilme iddialarına sert tepki: Görevden alabilirler ama siyaseten cezalandıramazlar - Son Dakika
Üye Girişi

Ekrem İmamoğlu'ndan siyasi yasak getirilme iddialarına sert tepki: Görevden alabilirler ama siyaseten cezalandıramazlar

09.11.2022 08:59

11 Kasım Cuma günü YSK üyelerine hakaret suçundan duruşması olan İBB Başkanı İmamoğlu, kendisine siyasi yasak getirileceği iddialara konuk olduğu canlı yayında tepki gösterdi. İmamoğlu, "Her şeyi yapabilirler ama ben Türkiye Cumhuriyeti yargısına güvenmek istiyorum. Görevden alma, her şeyi yapabilirler. Ekrem İmamoğlu'nu siyaseten cezalandıramazlar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın görüşmesi önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Bu dava kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelebileceği de kamuoyunda iyiden iyiye dillendirilmeye başlandı.

"BEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ YARGISINA GÜVENMEK İSTİYORUM"

İddialara dün akşam Halk TV ekranlarında yayınlanan "Gündem Özel" programında yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Her şeyi yapabilirler ama ben Türkiye Cumhuriyeti yargısına güvenmek istiyorum" ifadesini kullandı.

"GÖREVDEN ALMA, HER ŞEYİ YAPABİLİRLER"

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Görevden alma, her şeyi yapabilirler. Ekrem İmamoğlu'nu siyaseten cezalandıramazlar. Seçim iptal edilir mi dediler bana, dedim ki inşallah etmezler. Edilirse ne olur, fark atarız dedim. Ama Allah şahit ki istemiyorum dedim, bunun utancını taşıyamayız. Ben 13 bin oyla kazanmayı hâlâ 806 bin oyla kazanmaya tercih ederim."

"HAKİME 'CEZA VER, TERFİ ET' DENİLDİ Mİ?"

Görevinden alınan mahkeme başkanının yakın çevresine "Siyasi yasak vermem telkin edildi" dediği iddiası da sorulan İmamoğlu, "Bu mesele bir yargı meselesi değil" dedi ve şöyle ekledi; "Üst yargı yetkilisi kişiler tarafından 'Gel sen İmamoğlu'na ceza ver. Bu cezayı verirsen, seni ağır ceza reisi yapalım' teklifi yapılmış mıdır? Ben bunları duyuyorum. Eğer bir başka mahkeme başkanının sürgününü örnek göstererek tehdit edilmiş midir? 'Denileni yaparsan da ödüllendirileceksin' denmiş midir?"

YORUMLAR
500
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'aday' göndermesi: Adayımızı merak etmesi bizi ilgilendirmiyor İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'aday' göndermesi: Adayımızı merak etmesi bizi ilgilendirmiyor Togg açılışına katılmayan İmamoğlu davet gelmediğini söyledi: Yerli otomobilden belediyeye almak istiyoruz Togg açılışına katılmayan İmamoğlu davet gelmediğini söyledi: Yerli otomobilden belediyeye almak istiyoruz

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'ndan siyasi yasak getirilme iddialarına sert tepki: Görevden alabilirler ama siyaseten cezalandıramazlar - Son Dakika


Son Dakika
08:56 Ekrem İmamoğlu'ndan siyasi yasak getirilme iddialarına sert tepki: Görevden alabilirler ama siyaseten cezalandıramazlar
08:45 ABD ara seçimleri yapıldı: Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler 82, Demokratlar 47 sandalye kazandı
06:54 Bursa'da feci olay! Bir evde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi
02:50 Manisa'da başpehlivanın kullandığı otomobil tıra çarptı: 3 yaralı
08:42 AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret sözleri: Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
00:34 Ümraniye'de işlenen Cenk Çelik cinayeti soruşturmasında "Baygaralar Grubu"na operasyon! 15 kişi tutuklandı
00:31 AK Partili Kurtulmuş, yapılan son anketin sonuçlarını paylaştı: 50+1'de hiçbir sorun yok
00:14 Galatasaraya eski dosttan ziyaret! Unutulmaz file bekçisi Mondragon, Ofspor maçında tribündeki yerini aldı
23:42 Acun Ilıcalı, hakem tartışmalarında çözüm için Yunanistan'ı işaret etti: Adamlar, büyük takımların maçına yabancı hakem getiriyorlar
23:08 Babacan: Biri diğeri olmadan hükümet kuramıyor, öbürü ise hükümet olmadan ülke yönetiyor, bu garip birlikteliğin adı Cumhur İttifakı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2022 09:02:40. #1.11#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'ndan siyasi yasak getirilme iddialarına sert tepki: Görevden alabilirler ama siyaseten cezalandıramazlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement