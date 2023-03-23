Millet İttifakı'nda liste krizi! Akşener kapıları kapattı, Kılıçdaroğlu bir partiye olumlu bakıyor - Son Dakika
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Millet İttifakı'nda liste krizi! Akşener kapıları kapattı, Kılıçdaroğlu bir partiye olumlu bakıyor

23.03.2023 17:30

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala partilerin seçim bölgeleri için liste çalışmaları da sürüyor. Liste konusunda özellikle Altılı Masa liderlerini zor bir süreç bekliyor. Kulislerde öne sürülen bilgilere göre; Akşener'in listelerde diğer partilere yer vermeye pek niyeti yok. CHP'nin listeler konusunda yalnızca İYİ Parti'ye sıcak bakması Saadet ve Gelecek gibi oy oranı düşük diğer partileri kara kara düşündürüyor.

Türkiye 14 Mayıs'ta kritik bir seçime gidiyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı diğer tarafta ise Millet İttifakı var. Seçim tarihinin ilan edilmesinden sonra partiler çalışmalarına hız verirken, bir taraftan da seçim bölgeleri için liste oluşturmaya başladı. Liste konusunda 6'lı Masa'daki liderleri zor bir süreç bekliyor.

AKŞENER DİĞER PARTİLERE KAPIYI KAPATTI

Başkent kulislerinde konuşulanlara göre; CHP ve İYİ Parti bazı seçim bölgelerinde ortak liste çıkarmaya hazırlanıyor. İYİ Parti diğer partilere listelerinde yer vermeyecek. CHP listelerinde de yer açılması oldukça zor görünüyor. CHP'liler "Meclis için kimseyi taşımak zorunda değiliz" görüşünü şimdiden dillendirmeye başladılar.

İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAK FORMÜLÜ KONUŞULUYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bu yüzden ittifak içinde ittifak formülünü devreye almaya çalışıyor. Ancak Ali Babacan önderliğindeki DEVA Partisi, Saadet Partisi ile ittifaka sıcak bakarken, Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'yle işbirliğine sıcak bakmıyor. DEVA'nın Gelecek Partisi'nin oy oranının çok düşük olması sebebiyle SP ile ittifak yapmaları halinde Gelecek Partisi'nin katkısının olmayacağını düşünüyor.

CHP, BİR TEK İYİ PARTİ'YE SICAK BAKIYOR

Hal böyleyken CHP'nin listeler konusunda yalnızca İYİ Parti'ye sıcak bakması özellikle Gelecek ve Saadet Partisi için ciddi bir krize sebep olabileceği iddia ediliyor.

YORUMLAR (2)
  • Ahmet eren Kacmaz: BETER OLUN ZATEM ZERRE KADAR GAYDANIZ OLMIYACAGI BELLİ KÖŞE KAPMA PEŞİNDESİNİZ Cevap Yaz 85 70 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Masa tavla masası,düşeş var,yek var,şeş beş var,yani bir çay içilecek demli mi olsun açık mı,yiyin birbirinizi,oldu masa kurtlar sofrası. Cevap Yaz 81 48 Yayından Kaldır
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6'lı Masa, Politika, Güncel, Son Dakika

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