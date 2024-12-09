SAVUNMA VE DIŞ GÜVENLİK PANELİ
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, '15'inci Büyükelçiler Konferansı' kapsamında, 'Savunma ve Dış Güvenlik Paneli' düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, panelde; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ile bir araya geldi.
Son Dakika › Politika › 15. Büyükelçiler Konferansı'nda Savunma ve Dış Güvenlik Paneli Düzenlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?