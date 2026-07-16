15 Temmuz Manşetleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
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15 Temmuz Manşetleri Sergisi Açıldı

16.07.2026 16:54
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İletişim fakültesi öğrencilerinin 15 Temmuz konulu manşetleri sergilendi. Gençler umut verdi.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Edibe Sözen Çetintaş, iletişim fakültesi öğrencilerinin hazırladığı 15 Temmuz manşetlerinden oluşan "Hafızayı Koru, Hakikati Yaz" temalı "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi"ne ilişkin, "Genç kuşakların bu kadar iradeli bir tavır koymaları, manşetlere çıkardıkları ifadeleri gördüğümüzde çok heyecan verici." dedi.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünce başlatılan çalışma çerçevesinde 7 iletişim fakültesinden öğrencilerin darbe girişimine ilişkin hazırladığı 34 gazete manşetini içeren "Hafızayı Koru, Hakikati Yaz" temalı 15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi, TBMM Şeref Holü'nde ziyarete açıldı.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Edibe Sözen Çetintaş ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay, sergiye ve darbe girişiminin 10. yılına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çetintaş, serginin 7 üniversiteden iletişim fakültesi öğrencilerinin "15 Temmuz'da nasıl manşet atardınız, nasıl içerik hazırlardınız?" tasarım sorusuyla hazırladığı manşet haberlerden oluştuğunu söyledi.

Genç kuşaklarda 15 Temmuz bilincinin yüksek olduğunu gördüklerini belirten Çetintaş, "Genç kuşakların bu kadar iradeli bir tavır koymaları, manşetlere çıkardıkları ifadeleri gördüğümüzde çok heyecan verici." dedi.

Meclis'te 10 yıl önce yaşananların seslendirmeler ve dijital ortamla canlandırılmasının çok önemli olduğunu belirten Çetintaş, bugün tekrar 15 Temmuz'a dair şuur kazanıldığını vurguladı.

Çetintaş, Türkiye'nin, 15 Temmuz'daki direnişin sonuçlarını gördüğünü dile getirerek, "'Yeniden Türkiye' dedik. O yüzden önemli buluyorum bu hatırlatmaları. 10 yıl önce, daha orta yaş grubunun derinden yaşadığı bir süreçti Türkiye'nin en uzun gecesi 15 Temmuz gecesi. Fakat gençlerde de aynı şuuru görmek, herkesi gençler adına umutlandırdı. Böylesine milli duruşu olan genç kuşaklarımızı ben de gururla izliyorum. Gururla onları tebrik ediyorum. Allah bir daha Türkiye'ye böyle süreçleri göstermesin. Bu, darbe kalkışmasına karşı önemli bir sivil direnişti. Bu sivil direnişi ve toplumsal dayanıklılığımızı gördükten sonra ülkemizin demokrasi adına vermiş olduğu mücadelenin dünyadaki tüm ülkelere örnek bir hareket olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Millet iradesi açısından tarihe geçen bir gece yaşandı"

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay, serginin 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı nedeniyle yapılan atölye çalışmalarının bir çıktısı olduğunu söyledi.

Çay, atölyeler kapsamında Akdeniz Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi iletişim fakültesi öğrencilerine "15 Temmuz gecesi sizler görev başındaki bir gazeteci olsaydınız ya da görev başındaki bir basın üyesi olsaydınız nasıl bir manşet atardınız, nasıl bir fotoğraf seçerdiniz, nasıl bir içerik hazırlardınız?" sorusunu yönelttiklerini belirtti.

Öğrencilerin çalışmalarının 2 gün boyunca Meclis'te sergileneceğini ifade eden Çay, şunları kaydetti:

"Bu sene 15 Temmuz'un 10. yılı ve 'İrade Bizim, Zafer Bizim' başlığı altında 10. yıl etkinlikleri organize ediliyor. Bu başlık, millet iradesinin üzerinde bir iradenin olmadığı. Bu anlamda ülkemiz çok güzide bir yere sahip ve tüm dünyaya ders olacak bir gece. Milletimiz kendi iradesinin üzerinde hiçbir güce imkan vermeyeceğini, gerekirse tankın önüne yatarak, gerekirse mermilere karşı durarak, gerekirse canını feda ederek tüm dünyaya göstermiş oldu. Dolayısıyla millet iradesi açısından tarihe geçen bir gece yaşandı."

Çay, milletvekillerine sergiyle ilgili bilgilendirme yaptıklarını anlatarak, "Öğrencilerimizin, üniversitelerimizin, iletişim fakültelerimizin emeği olduğunu duyduktan sonra da çok mutlu oluyorlar, memnun oluyorlar. Bu açıdan da gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Sergide "Türkiye'nin en uzun gecesi 15 Temmuz", "Türk'ün çelik iradesi", "Bu millete boyunduruk vurulamaz", "Millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi", "Tanklar geldi, millet geçit vermedi", "Karanlığa karşı halk destan yazdı", "Hainlere milli tokat", "Darbeye karşı halk destanı" gibi manşetler yer aldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, 15 Temmuz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 15 Temmuz Manşetleri Sergisi Açıldı - Son Dakika

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