Belediye güvenlik görevlisinden skandal \'Ömer Halisdemir\' sorusu

Eskişehir'in Hamamyolu caddesine 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile asılan program parkartını keserek indiren Odunpazarı Belediyesi bünyesinde çalışan güvenlik görevlisi ile AK Partililer arasında tartışma yaşandı. AK Partililerin, "Pankartın iplerini keserken Ömer Halisdemir'den utandın mı utanmadın mı?" sorusuna güvenlik görevlisi "Kim o ?" diyerek cevap verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin püskürtülmesinin 10'uncu yıldönümüne dair yapılacak etkinliklerin bilgisini içeren ve Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi'nde asılı olan pankart, dün gece saatlerinde bölgede görevli Odunpazarı Belediyesi'nde görevli güvenlik görevlileri tarafından ipleri kesilerek indirildi. Bunu fark eden AK Parti İl Teşkilat Başkanı Erkan Koca ve Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Tağayer durumuma müdahale edip, pankartı yeniden astı.

Ömer Halisdemir için "Kim o ?" dedi

Duruma tepkisini dile getiren Koca'nın açıklamasının hemen ardından olay yerine gelen güvenlik görevlisi, pankartın izinsiz asıldığını düşündüğü için indirildiklerini dile getirdi. Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Tağayer, güvenlik görevlilerine, "Pankartın iplerini keserken Ömer Halisdemir'den utandın mı utanmadın mı?" sorusunu yöneltti. Güvenlik görevlisi soruya, "Kim o ?" diyerek cevap verdi.

"Odunpazarı Belediyesi zabıtaları ve özel güvenlikler bu pankartlarımızı kestiler"

Konuyla alakalı AK Parti İl Teşkilat Başkanı Erkan Koca, "15 Temmuz Milli Beraberlik ve Demokrasi Bayramı'mız var. Hain FETÖ darbe girişimine karşı 251 şehit verdik. Ömer Halis Demir gibi nice kahramanlarımız var. Biz de 15 Temmuz'da Valilik Meydanı'nda valiliğimizin düzenlediği hem FETÖ darbesini kınamak için hem de şehitlerimizi anmak için 15 Temmuz'da Valilik Meydanı'nda tüm vatandaşlarımızla beraber olacağız. Biz bununla alakalı Hamamyolu Caddesi'nde pankartlarımızı asıyoruz. Bu pankartlarda hiçbir siyasi partinin amblemi bulunmamaktadır. Valiliğimiz pankartı ve bu pankartlar yazı şeklinde tüm kurumlara asılacağı belirtilmiştir. Fakat ne hikmet, ne hazımsızlıksa Odunpazarı Belediyesi zabıtaları ve özel güvenlikler bu pankartlarımızı kestiler. Biz bu 15 Temmuz hazımsızlığını anlamış değiliz. Nice Ömer Halisdemir'ler vatan için canlarından oldular. Şehit oldular. Bizler de pankartlarmızı günler boyu pankartlarımızın başında nöbet bekleriz" diyerek tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR