15 Yaş Altı Çocuklar İçin Sosyal Medya Düzenlemesi

17.05.2026 11:10
Bakan Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenleme için çalışma grubu kurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin uygulamasındaki esasların belirlenmesine yönelik çalışma grubu kurduklarını, ilgili kurumlarla görüşmelerin sürdüğünü ve yönetmeliğin kısa sürede çıkarılarak uygulamanın hayata geçirileceğini söyledi.

Göktaş, TBMM'de düzenlenen "Eğitimde ve Sosyal Hayatta Fırsat Eşitliği: Engelsiz Bir Gelecek" panelinin ardından AA muhabirinin, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeye ilişkin sorusunu yanıtladı.

Sosyal medyaya yönelik düzenlemeleri de içeren kanunla 15 yaş altı çocuklara yönelik güvenli dijital alanlar oluşturulacağını ve kontrollü kullanımın teşvik edileceğini belirten Göktaş, çocukların yaş ve gelişimlerine uygun olmayan içeriklere maruz kalmalarını önlenmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Göktaş, söz konusu kanunun hayata geçirilmesi amacıyla Bakanlık bünyesinde çalışma grubu kurulduğunu belirterek, sürecin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütüldüğünü ifade etti.

Kamu kurumları ve diğer ilgililerle temas içinde olduklarını bildiren Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin uygulamasındaki esasları kısa sürede belirleyerek bununla ilgili yönetmeliği çıkaracaklarını ve uygulamayı hayata geçireceklerini söyledi.

Sosyal medya kullanımına yönelik yeni dönemin yalnızca bir yasal düzenlemeyle sınırlı kalmayacağını, teknik altyapı ve uygulamaya ilişkin mekanizmaların da kapsamlı şekilde hazırlanacağını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kanunla sosyal ağ sağlayıcılara getirilen 15 yaş altı çocuklara hizmet sunma yükümlülüğüne esas olmak üzere yaş doğrulama için hangi yöntemlerin kullanılacağına dair teknik çalışmaların da yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
